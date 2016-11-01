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Номер извещения
ГП610921
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи автобусов МАЗ-103 (15 лотов).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
24.10.2016 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Почтовый адрес
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Факс
{}
Адрес электронной почты
info@komrealty.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенцов Михаил Егорович
Место рассмотрения предложений
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Ключевые слова:
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Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2016 16:00 GMT +316.11.2016 16:0016.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610921Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2016 17:0017.11.2016 17:0017.11.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610921Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
18.11.2016 12:0018.11.2016 12:0018.11.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610921Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 17:0018.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610921Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Начальная цена
197 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 860,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договором и извещением.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2016 16:00 GMT +316.11.2016 16:0016.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610921Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2016 17:0017.11.2016 17:0017.11.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610921Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
18.11.2016 12:0018.11.2016 12:0018.11.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610921Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 17:0018.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610921Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Начальная цена
169 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
8 460,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договором и извещением.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2016 16:00 GMT +316.11.2016 16:0016.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610921Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2016 17:0017.11.2016 17:0017.11.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610921Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
18.11.2016 12:0018.11.2016 12:0018.11.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610921Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 17:0018.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610921Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Начальная цена
169 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
8 460,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договором и извещением.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2016 16:00 GMT +316.11.2016 16:0016.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610921Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2016 17:0017.11.2016 17:0017.11.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610921Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
18.11.2016 12:0018.11.2016 12:0018.11.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610921Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 17:0018.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610921Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Начальная цена
166 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
8 310,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договором и извещением.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2016 16:00 GMT +316.11.2016 16:0016.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610921Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2016 17:0017.11.2016 17:0017.11.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610921Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
18.11.2016 12:0018.11.2016 12:0018.11.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610921Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 17:0018.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610921Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Начальная цена
180 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 010,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договором и извещением.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2016 16:00 GMT +316.11.2016 16:0016.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610921Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2016 17:0017.11.2016 17:0017.11.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610921Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
18.11.2016 12:0018.11.2016 12:0018.11.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610921Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 17:0018.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610921Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Начальная цена
180 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 010,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договором и извещением.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2016 16:00 GMT +316.11.2016 16:0016.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610921Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2016 17:0017.11.2016 17:0017.11.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610921Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
18.11.2016 12:0018.11.2016 12:0018.11.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610921Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 17:0018.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610921Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Начальная цена
212 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 610,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договором и извещением.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2016 16:00 GMT +316.11.2016 16:0016.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610921Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2016 17:0017.11.2016 17:0017.11.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610921Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
18.11.2016 12:0018.11.2016 12:0018.11.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610921Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 17:0018.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610921Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Начальная цена
215 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 760,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договором и извещением.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2016 16:00 GMT +316.11.2016 16:0016.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610921Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2016 17:0017.11.2016 17:0017.11.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610921Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
18.11.2016 12:0018.11.2016 12:0018.11.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610921Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 17:0018.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610921Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Начальная цена
215 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 760,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договором и извещением.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2016 16:00 GMT +316.11.2016 16:0016.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610921Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2016 17:0017.11.2016 17:0017.11.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610921Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
18.11.2016 12:0018.11.2016 12:0018.11.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610921Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 17:0018.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610921Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Начальная цена
187 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 360,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договором и извещением.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2016 16:00 GMT +316.11.2016 16:0016.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610921Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2016 17:0017.11.2016 17:0017.11.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610921Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
18.11.2016 12:0018.11.2016 12:0018.11.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610921Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 17:0018.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610921Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Начальная цена
189 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 460,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договором и извещением.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2016 16:00 GMT +316.11.2016 16:0016.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610921Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2016 17:0017.11.2016 17:0017.11.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610921Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
18.11.2016 12:0018.11.2016 12:0018.11.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610921Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 17:0018.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610921Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Начальная цена
189 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 460,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договором и извещением.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2016 16:00 GMT +316.11.2016 16:0016.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610921Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2016 17:0017.11.2016 17:0017.11.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610921Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
18.11.2016 12:0018.11.2016 12:0018.11.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610921Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 17:0018.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610921Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Начальная цена
180 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 010,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договором и извещением.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2016 16:00 GMT +316.11.2016 16:0016.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610921Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2016 17:0017.11.2016 17:0017.11.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610921Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
18.11.2016 12:0018.11.2016 12:0018.11.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610921Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 17:0018.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610921Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Начальная цена
166 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
8 310,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договором и извещением.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2016 16:00 GMT +316.11.2016 16:0016.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610921Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2016 17:0017.11.2016 17:0017.11.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610921Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
18.11.2016 12:0018.11.2016 12:0018.11.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610921Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 17:0018.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610921Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Начальная цена
166 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
8 310,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договором и извещением.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2016 16:00 GMT +316.11.2016 16:0016.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610921Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2016 17:0017.11.2016 17:0017.11.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610921Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
18.11.2016 12:0018.11.2016 12:0018.11.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610921Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 17:0018.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610921Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Начальная цена
150 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 510,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договором и извещением.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2016 16:00 GMT +316.11.2016 16:0016.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610921Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2016 17:0017.11.2016 17:0017.11.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610921Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
18.11.2016 12:0018.11.2016 12:0018.11.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610921Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 17:0018.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610921Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Начальная цена
153 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 660,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договором и извещением.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2016 16:00 GMT +316.11.2016 16:0016.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610921Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2016 17:0017.11.2016 17:0017.11.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610921Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
18.11.2016 12:0018.11.2016 12:0018.11.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610921Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 17:0018.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610921Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Начальная цена
153 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 660,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договором и извещением.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2016 16:00 GMT +316.11.2016 16:0016.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610921Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2016 17:0017.11.2016 17:0017.11.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610921Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
18.11.2016 12:0018.11.2016 12:0018.11.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610921Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 17:0018.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610921Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Начальная цена
149 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 460,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договором и извещением.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2016 16:00 GMT +316.11.2016 16:0016.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610921Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2016 17:0017.11.2016 17:0017.11.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610921Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
18.11.2016 12:0018.11.2016 12:0018.11.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610921Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 17:0018.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610921Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Начальная цена
158 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 910,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договором и извещением.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2016 16:00 GMT +316.11.2016 16:0016.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610921Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2016 17:0017.11.2016 17:0017.11.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610921Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
18.11.2016 12:0018.11.2016 12:0018.11.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610921Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 17:0018.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610921Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Начальная цена
158 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 910,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договором и извещением.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2016 16:00 GMT +316.11.2016 16:0016.11.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610921Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2016 17:0017.11.2016 17:0017.11.2016 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610921Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время проведения
18.11.2016 12:0018.11.2016 12:0018.11.2016 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610921Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
18.11.2016 17:0018.11.2016 17:0018.11.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610921Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: Автобус МАЗ-103
Начальная цена
217 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 860,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором и извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договором и извещением.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115191, Российская Федерация, Москва, переулок Б. Староданиловский, дом 2, строение 9, помещение 9217
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0