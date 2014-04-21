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Номер извещения
ГП404124
Уникальный номер закупки
9
Наименование закупки
Закупка продукции фирмы HANSA FLEX - 44 наименования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.04.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-60-89
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
E.Novozhenova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новоженова Елена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Закупка продукции фирмы HANSA FLEX, Германия - 44 наименования. Продукция должна сопровождаться сертификатом соответствия ГОСТ-Р ,техническим паспортом на продукцию и выписками из каталога HANSA FLEX на каждое наименование .
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.04.2014 11:00 GMT +321.04.2014 11:0021.04.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404124Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продукции фирмы HANSA FLEX, Германия - 44 наименования. Продукция должна сопровождаться сертификатом соответствия ГОСТ-Р ,техническим паспортом на продукцию и выписками из каталога HANSA FLEX на каждое наименование . Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
21.04.2014 11:0021.04.2014 11:0021.04.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП404124Дата и время вскрытия заявок Закупка продукции фирмы HANSA FLEX, Германия - 44 наименования. Продукция должна сопровождаться сертификатом соответствия ГОСТ-Р ,техническим паспортом на продукцию и выписками из каталога HANSA FLEX на каждое наименование . Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
21.04.2014 12:0021.04.2014 12:0021.04.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404124Подведение итогов не позднее Закупка продукции фирмы HANSA FLEX, Германия - 44 наименования. Продукция должна сопровождаться сертификатом соответствия ГОСТ-Р ,техническим паспортом на продукцию и выписками из каталога HANSA FLEX на каждое наименование . Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.04.201421.04.2014 12:0021.04.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404124Подведение итогов не позднее Закупка продукции фирмы HANSA FLEX, Германия - 44 наименования. Продукция должна сопровождаться сертификатом соответствия ГОСТ-Р ,техническим паспортом на продукцию и выписками из каталога HANSA FLEX на каждое наименование . Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка продукции фирмы HANSA FLEX, Германия - 44 наименования. Продукция должна сопровождаться сертификатом соответствия ГОСТ-Р ,техническим паспортом на продукцию и выписками из каталога HANSA FLEX на каждое наименование .
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ппродукция фирмы HANSA FLEX - 44 наименования
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
29.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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