www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП404117
Уникальный номер закупки
21-А-ВЗ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Запад"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
07.04.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 113
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
zakupki@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Артемьева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.04.2014 09:00 GMT +328.04.2014 09:0028.04.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404117Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.05.2014 09:0005.05.2014 09:0005.05.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404117Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
08.05.2014 09:0008.05.2014 09:0008.05.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404117Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
14.05.2014 09:1214.05.2014 09:1214.05.2014 09:12Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404117Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)
Начальная цена
380,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
83 220,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
219 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Чайная Калининградская область, г. Балтийск, военный городок № 25, Литер 70Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.04.2014 09:00 GMT +328.04.2014 09:0028.04.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404117Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.05.2014 09:0005.05.2014 09:0005.05.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404117Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
08.05.2014 09:0008.05.2014 09:0008.05.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404117Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
14.05.2014 09:1214.05.2014 09:1214.05.2014 09:12Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404117Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)
Начальная цена
304,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
33 440,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
110 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кафе Калининградская область, г .Балтийск, военный городок 22, Литер 52Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.04.2014 09:00 GMT +328.04.2014 09:0028.04.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404117Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.05.2014 09:0005.05.2014 09:0005.05.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404117Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
08.05.2014 09:0008.05.2014 09:0008.05.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404117Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
12.05.2014 09:0012.05.2014 09:0012.05.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404117Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)
Начальная цена
641,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
193 966,60 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
302,6 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, пос. Власиха, ул. Маршала Жукова, д.12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.