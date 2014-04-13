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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401050558
Уникальный номер закупки
17/2014
Наименование закупки
поставка продуктов питания (мороженое и замороженные продукты) в ассортименте
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
07.04.2014 18:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Почтовый адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Контактный телефон
+7 863 210-15-61
Факс
+7 863 210-15-57
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тишин Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания (мороженое и замороженные продукты) в ассортименте
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.04.201414.04.2014 14:0014.04.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401050558Дата окончания срока рассмотрения заявок поставка продуктов питания (мороженое и замороженные продукты) в ассортиментеРостов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
14.04.2014 14:0014.04.2014 14:0014.04.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401050558Подведение итогов не позднее поставка продуктов питания (мороженое и замороженные продукты) в ассортиментеРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (мороженое и замороженные продукты) в ассортименте
Начальная цена
520 982,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2446 кг 11802 шт 5 уп
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад – г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.33; Столовая – г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д.53/43; Буфет столовой - г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д.53/43; Кафе - г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.3; Буфет № 15- г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.3; Магазин № 17 – г. Ростов-на-Дону, пр. Семашко, д.89; Магазин № 30 – г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская,д.97; Магазин № 32 – г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, д.10; Магазин № 36 - г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, ул. Юфимцева, пер. Соборный (вч 4-5,19); Магазин № 12 – г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская /пр. Соколова, д. 97/66; Буфет № 12 – г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, д.10; Буфет № 16 – г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.33; Буфет № 5 – г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.97; Чайная № 10 – Ростовская область, Аксайский район, г. Ак-сай, ул. Садовая, д. 22; Чайная № 14 – Ростовская область, Аксайский район, п. Рас-свет, ул. Дорожная, д.3; Чайная № 18 – Ростовская область, Аксайский район, п. Степной, ул. Звездная, д.1; Чайная № 19 – Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ата-манская/пр. Платовский, д.36/45.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
15
Документация лота
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