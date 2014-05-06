Расходные материалы для оргтехники (картриджи, тонеры)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет.Предоплата до 50%,остальная сумма по факту поставки в течение 7 рабочих дней. *Предложения по расчету предоплаты и сроку окончательного расчета рассматриваются.Поставка в течение 14 дней с момента заключения договора