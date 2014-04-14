Открытый запрос предложений на право заключения договора на разработку разделов проектной документации: "Декларация пожарной безопасности в отношении проектируемого объекта", "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" "Декларация пожарной безопасности в отношении проектируемого объекта", "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" по титулу: "ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС - Черкесск с расширение ПС 330 кВ Черкесск"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП404097 Уникальный номер закупки 5/22-ЗД Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений на право заключения договора на разработку разделов проектной документации: "Декларация пожарной безопасности в отношении проектируемого объекта", "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" "Декларация пожарной безопасности в отношении проектируемого объекта", "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" по титулу: "ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС - Черкесск с расширение ПС 330 кВ Черкесск" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Уведомление ЗД

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)

Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО) Юридический адрес 350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116 Почтовый адрес 350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116 Контактный телефон +7 863 222-92-73 Факс +7 861 234-05-25 Адрес электронной почты chermit-ma@scpe.ru Ф.И.О. контактного лица Цоллан Анатолий Анатольевич Место рассмотрения предложений Ростов-на-Дону Закупки и тендеры Ростовская Область Закупки и тендеры Услуги юридические и бухгалтерские Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru