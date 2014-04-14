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Номер извещения
ГП404097
Уникальный номер закупки
5/22-ЗД
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения договора на разработку разделов проектной документации: "Декларация пожарной безопасности в отношении проектируемого объекта", "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" "Декларация пожарной безопасности в отношении проектируемого объекта", "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" по титулу: "ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС - Черкесск с расширение ПС 330 кВ Черкесск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.04.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Почтовый адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Контактный телефон
+7 863 222-92-73
Факс
+7 861 234-05-25
Адрес электронной почты
chermit-ma@scpe.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цоллан Анатолий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
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Открытый запрос предложений на право заключения договора на разработку разделов проектной документации: "Декларация пожарной безопасности в отношении проектируемого объекта", "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" "Декларация пожарной безопасности в отношении проектируемого объекта", "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" по титулу: "ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС - Черкесск с расширение ПС 330 кВ Черкесск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.04.2014 10:00 GMT +314.04.2014 10:0014.04.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404097Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на право заключения договора на разработку разделов проектной документации: "Декларация пожарной безопасности в отношении проектируемого объекта", "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" "Декларация пожарной безопасности в отношении проектируемого объекта", "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" по титулу: "ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС - Черкесск с расширение ПС 330 кВ Черкесск"Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2014 10:0015.04.2014 10:0015.04.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП404097Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений на право заключения договора на разработку разделов проектной документации: "Декларация пожарной безопасности в отношении проектируемого объекта", "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" "Декларация пожарной безопасности в отношении проектируемого объекта", "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" по титулу: "ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС - Черкесск с расширение ПС 330 кВ Черкесск"Ростов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
30.04.2014 10:0030.04.2014 10:0030.04.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404097Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на право заключения договора на разработку разделов проектной документации: "Декларация пожарной безопасности в отношении проектируемого объекта", "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" "Декларация пожарной безопасности в отношении проектируемого объекта", "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" по титулу: "ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС - Черкесск с расширение ПС 330 кВ Черкесск"Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201430.04.2014 10:0030.04.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404097Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на право заключения договора на разработку разделов проектной документации: "Декларация пожарной безопасности в отношении проектируемого объекта", "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" "Декларация пожарной безопасности в отношении проектируемого объекта", "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" по титулу: "ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС - Черкесск с расширение ПС 330 кВ Черкесск"Ростов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый запрос предложений на право заключения договора на разработку разделов проектной документации: "Декларация пожарной безопасности в отношении проектируемого объекта", "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" "Декларация пожарной безопасности в отношении проектируемого объекта", "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" по титулу: "ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС - Черкесск с расширение ПС 330 кВ Черкесск"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭНЕКС (ОАО)
Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
74
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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