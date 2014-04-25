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Номер извещения
ГП404086
Уникальный номер закупки
19-А-ВВ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
04.04.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
t.kobaladze@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кобаладзе Тамара Давидовна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.04.2014 10:00 GMT +325.04.2014 10:0025.04.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404086Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ". Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2014 10:0030.04.2014 10:0030.04.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404086Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ". Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
06.05.2014 10:0006.05.2014 10:0006.05.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404086Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ". Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
07.05.2014 10:0007.05.2014 10:0007.05.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404086Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ". Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ".
Начальная цена
117,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
19 468,80 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
166,4 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Амурская область, Свободненский р-н, г. Свободный-21, вг № 16.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток "
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.04.2014 10:00 GMT +325.04.2014 10:0025.04.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404086Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток "Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2014 10:0030.04.2014 10:0030.04.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404086Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток "Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
06.05.2014 10:0006.05.2014 10:0006.05.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404086Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток "Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
07.05.2014 10:0007.05.2014 10:0007.05.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404086Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток "Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток "
Начальная цена
46,91
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
29 726,86 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
633,7 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЕАО, г. Биробиджан, ул. К. Маркса, 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.04.2014 10:35 GMT +325.04.2014 10:3525.04.2014 10:35Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404086Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ". Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.04.2014 10:0030.04.2014 10:0030.04.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404086Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ". Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
06.05.2014 10:0006.05.2014 10:0006.05.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404086Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ". Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404086Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ". Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ".
Начальная цена
170,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
47 379,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
278,7 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Приморский край, г. Владивосток, ул. Бархатная, 12 е.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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