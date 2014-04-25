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    Главная / Торги / на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ".

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.04.2014 10:0025.04.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404086Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток "Административные округа г Москвы /Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП404086

    Уникальный номер закупки

    19-А-ВВ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.04.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    t.kobaladze@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кобаладзе Тамара Давидовна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.04.2014 10:00 GMT +325.04.2014 10:0025.04.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404086Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ". Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2014 10:0030.04.2014 10:0030.04.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404086Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ". Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    06.05.2014 10:0006.05.2014 10:0006.05.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404086Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ". Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    07.05.2014 10:0007.05.2014 10:0007.05.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404086Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ". Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.05.201407.05.2014 10:0007.05.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404086Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ". Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ".

    Начальная цена

    117,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    19 468,80 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    166,4 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Амурская область, Свободненский р-н, г. Свободный-21, вг № 16.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложением №3 к аукционной документации (проект договора)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток "

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.04.2014 10:00 GMT +325.04.2014 10:0025.04.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404086Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток "Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2014 10:0030.04.2014 10:0030.04.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404086Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток "Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    06.05.2014 10:0006.05.2014 10:0006.05.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404086Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток "Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    07.05.2014 10:0007.05.2014 10:0007.05.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404086Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток "Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.05.201407.05.2014 10:0007.05.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404086Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток "Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток "

    Начальная цена

    46,91

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    29 726,86 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    633,7 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЕАО, г. Биробиджан, ул. К. Маркса, 18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложением №3 к аукционной документации (проект договора)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.04.2014 10:35 GMT +325.04.2014 10:3525.04.2014 10:35Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404086Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ". Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.04.2014 10:0030.04.2014 10:0030.04.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП404086Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ". Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    06.05.2014 10:0006.05.2014 10:0006.05.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП404086Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ". Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404086Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ". Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404086Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ". Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Восток ".

    Начальная цена

    170,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    47 379,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    47 379,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    278,7 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приморский край, г. Владивосток, ул. Бархатная, 12 е.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соовтетствии с приложением №3 к аукционной документации (проект договора)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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