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Номер извещения
ГП404078
Уникальный номер закупки
8
Наименование закупки
Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке готовой продукции (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха,МО, ОАО "Криогенмаш" - г.Санкт-Петербург, Колпино
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.04.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
fokin@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фокин Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по транспортировке готовой продукции (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, МО, ОАО "Криогенмаш" - г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.04.2014 10:00 GMT +317.04.2014 10:0017.04.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП404078Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по транспортировке готовой продукции (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, МО, ОАО "Криогенмаш" - г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводыБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
17.04.2014 10:0017.04.2014 10:0017.04.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП404078Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по транспортировке готовой продукции (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, МО, ОАО "Криогенмаш" - г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводыБалашиха
Подведение итогов не позднее
27.06.2014 23:5927.06.2014 23:5927.06.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404078Подведение итогов не позднее Оказание услуг по транспортировке готовой продукции (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, МО, ОАО "Криогенмаш" - г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводыБалашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201427.06.2014 23:5927.06.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП404078Подведение итогов не позднее Оказание услуг по транспортировке готовой продукции (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, МО, ОАО "Криогенмаш" - г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводыБалашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по транспортировке готовой продукции (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, МО, ОАО "Криогенмаш" - г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указывать стоимость за 1 стандартный евротент с верхней погрузкой с учётом ориентировочного количества транспортных средств указанного в запросе предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
60.24.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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