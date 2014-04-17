Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке готовой продукции (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха,МО, ОАО "Криогенмаш" - г.Санкт-Петербург, Колпино

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП404078 Уникальный номер закупки 8 Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке готовой продукции (стандартный евротент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха,МО, ОАО "Криогенмаш" - г.Санкт-Петербург, Колпино Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru