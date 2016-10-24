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    Главная / Торги / поставка камеры приема СОД Ду 200 на нефтегазосборный трубопровод от куста EP-2 до ЦПС Ду 200 для ООО «Зарубежнефть – добыча Харьяга»

    поставка камеры приема СОД Ду 200 на нефтегазосборный трубопровод от куста EP-2 до ЦПС Ду 200 для ООО «Зарубежнефть – добыча Харьяга»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.10.2016 15:0024.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610290Дата и время окончания срока приема заявок поставку камеры приема СОД Ду 200 на нефтегазосборный трубопровод от куста EP-2 до ЦПС Ду 200 для ООО «Зарубежнефть – добыча Харьяга»г. Москва, 1ая Тверская-Ямская ул. д. 21Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП610290

    Уникальный номер закупки

    ЗП-160922/13

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка камеры приема СОД Ду 200 на нефтегазосборный трубопровод от куста EP-2 до ЦПС Ду 200 для ООО «Зарубежнефть – добыча Харьяга»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.10.2016 15:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    Техническое задание

    опросный лист

    Инструкция

    проект договора

    Техническое задание

    опросный лист

    Инструкция

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 748-64-24

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    IMelnikov@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мельников Илья Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, 1ая Тверская-Ямская ул. д. 21

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Нефть сырая и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Поставку камеры приема СОД Ду 200 на нефтегазосборный трубопровод от куста EP-2 до ЦПС Ду 200 для ООО «Зарубежнефть – добыча Харьяга»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.10.2016 15:00 GMT +324.10.2016 15:0024.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610290Дата и время окончания срока приема заявок поставку камеры приема СОД Ду 200 на нефтегазосборный трубопровод от куста EP-2 до ЦПС Ду 200 для ООО «Зарубежнефть – добыча Харьяга»г. Москва, 1ая Тверская-Ямская ул. д. 21

    Дата и время вскрытия заявок

    24.10.2016 15:0024.10.2016 15:0024.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП610290Дата и время вскрытия заявок поставку камеры приема СОД Ду 200 на нефтегазосборный трубопровод от куста EP-2 до ЦПС Ду 200 для ООО «Зарубежнефть – добыча Харьяга»г. Москва, 1ая Тверская-Ямская ул. д. 21

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2016 23:5930.11.2016 23:5930.11.2016 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610290Подведение итогов не позднее поставку камеры приема СОД Ду 200 на нефтегазосборный трубопровод от куста EP-2 до ЦПС Ду 200 для ООО «Зарубежнефть – добыча Харьяга»г. Москва, 1ая Тверская-Ямская ул. д. 21

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    30.11.201630.11.2016 23:5930.11.2016 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610290Подведение итогов не позднее поставку камеры приема СОД Ду 200 на нефтегазосборный трубопровод от куста EP-2 до ЦПС Ду 200 для ООО «Зарубежнефть – добыча Харьяга»г. Москва, 1ая Тверская-Ямская ул. д. 21

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставку камеры приема СОД Ду 200 на нефтегазосборный трубопровод от куста EP-2 до ЦПС Ду 200 для ООО «Зарубежнефть – добыча Харьяга»

    Начальная цена

    1 958 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией проводимой закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией и проектом договора проводимой закупкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией и проектом договора проводимой закупки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    06.10.1

    Добыча сырой нефти

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "камера приема СОД Ду 200 на нефтегазосборный трубопровод "

    Кол-во: 1

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