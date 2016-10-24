www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП610290
Уникальный номер закупки
ЗП-160922/13
Наименование закупки
поставка камеры приема СОД Ду 200 на нефтегазосборный трубопровод от куста EP-2 до ЦПС Ду 200 для ООО «Зарубежнефть – добыча Харьяга»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.10.2016 15:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 748-64-24
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
IMelnikov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мельников Илья Игоревич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, 1ая Тверская-Ямская ул. д. 21
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставку камеры приема СОД Ду 200 на нефтегазосборный трубопровод от куста EP-2 до ЦПС Ду 200 для ООО «Зарубежнефть – добыча Харьяга»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2016 15:00 GMT +324.10.2016 15:0024.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610290Дата и время окончания срока приема заявок поставку камеры приема СОД Ду 200 на нефтегазосборный трубопровод от куста EP-2 до ЦПС Ду 200 для ООО «Зарубежнефть – добыча Харьяга»г. Москва, 1ая Тверская-Ямская ул. д. 21
Дата и время вскрытия заявок
24.10.2016 15:0024.10.2016 15:0024.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП610290Дата и время вскрытия заявок поставку камеры приема СОД Ду 200 на нефтегазосборный трубопровод от куста EP-2 до ЦПС Ду 200 для ООО «Зарубежнефть – добыча Харьяга»г. Москва, 1ая Тверская-Ямская ул. д. 21
Подведение итогов не позднее
30.11.2016 23:5930.11.2016 23:5930.11.2016 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610290Подведение итогов не позднее поставку камеры приема СОД Ду 200 на нефтегазосборный трубопровод от куста EP-2 до ЦПС Ду 200 для ООО «Зарубежнефть – добыча Харьяга»г. Москва, 1ая Тверская-Ямская ул. д. 21
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
30.11.201630.11.2016 23:5930.11.2016 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610290Подведение итогов не позднее поставку камеры приема СОД Ду 200 на нефтегазосборный трубопровод от куста EP-2 до ЦПС Ду 200 для ООО «Зарубежнефть – добыча Харьяга»г. Москва, 1ая Тверская-Ямская ул. д. 21
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставку камеры приема СОД Ду 200 на нефтегазосборный трубопровод от куста EP-2 до ЦПС Ду 200 для ООО «Зарубежнефть – добыча Харьяга»
Начальная цена
1 958 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией проводимой закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией и проектом договора проводимой закупкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Отсутствуют
06.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.