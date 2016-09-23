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    Главная / Торги / Выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газораспределения в Калужской области

    Выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газораспределения в Калужской области

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарьEurope/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604131907Дата и время окончания срока приема заявок г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31604131907

    Уникальный номер закупки

    16/2.1/0042246/МежрегионГ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газораспределения в Калужской области

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2016 18:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    007_16_2.1_0042246_МежрегионГ_СМР_Калужская область_Изменения.pdf

    АСЭЗ 173 (2).rar

    007_16_2.1_0042246_МежрегионГ_СМР_Калужская область_Изменения 2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз»
    Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»

    Юридический адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А

    Почтовый адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А

    Контактный телефон

    +7 812 609-53-57

    Факс

    +7 812 609-57-90

    Адрес электронной почты

    Zakupki@mrg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шушкевич Юрий Аркадьевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А.

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

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