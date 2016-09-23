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Номер извещения
31604131907
Уникальный номер закупки
16/2.1/0042246/МежрегионГ
Наименование закупки
Выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газораспределения в Калужской области
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2016 18:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Контактный телефон
+7 812 609-53-57
Факс
+7 812 609-57-90
Адрес электронной почты
Zakupki@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шушкевич Юрий Аркадьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А.
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