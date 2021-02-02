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    Главная / Торги / Оказание услуг по обеспечению охраны объектов для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница №10» на 2021 год. 0142200001321000222

    Оказание услуг по обеспечению охраны объектов для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница №10» на 2021 год. 0142200001321000222

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.02.2021 09:0002.02.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0142200001321000222Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению охраны объектов для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница №10» на 2021 год.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0142200001321000222

    Уникальный номер закупки

    0142200001321000222

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по обеспечению охраны объектов для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница №10» на 2021 год. 0142200001321000222

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    25.01.2021 09:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обеспечению охраны объектов для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница №10» на 2021 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0142200001321000222Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению охраны объектов для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница №10» на 2021 год.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обеспечению охраны объектов для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница №10» на 2021 год.

    Начальная цена

    502 476,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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