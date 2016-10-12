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Номер извещения
ГП610191
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Прокат листовой Б-ПН-О-3х1250х2500 ГОСТ 19903-74 К310В-1-IV-15КП ГОСТ 16523-97
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.10.2016 17:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603155, Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижний Новгород, Ковалихинская, 97а, кв40
Почтовый адрес
603003, Нижегородская область, нижний новгород, Нижний Новгород, Щербакова, 7
Контактный телефон
+7 831 216-10-17
Факс
+7 831 201-61-01 доб. 7
Адрес электронной почты
prom123@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сигуньков Павел Александрович
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Прокат листовой Б-ПН-О-3х1250х2500 ГОСТ 19903-74 ст15КП К310В-1-IV ГОСТ 16523-97
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.10.2016 13:00 GMT +312.10.2016 13:0012.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610191Дата и время окончания срока приема заявок Прокат листовой Б-ПН-О-3х1250х2500 ГОСТ 19903-74 ст15КП К310В-1-IV ГОСТ 16523-97Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
12.10.2016 13:0012.10.2016 13:0012.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП610191Дата и время вскрытия заявок Прокат листовой Б-ПН-О-3х1250х2500 ГОСТ 19903-74 ст15КП К310В-1-IV ГОСТ 16523-97Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
17.10.2016 11:0017.10.2016 11:0017.10.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610191Подведение итогов не позднее Прокат листовой Б-ПН-О-3х1250х2500 ГОСТ 19903-74 ст15КП К310В-1-IV ГОСТ 16523-97Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прокат листовой Б-ПН-О-3х1250х2500 ГОСТ 19903-74 ст15КП К310В-1-IV ГОСТ 16523-97
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
26тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, д.6 (желаемый способ доставки)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603155, Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижний Новгород, Ковалихинская, 97а, кв40
603003, Нижегородская область, нижний новгород, Нижний Новгород, Щербакова, 7
Отсутствуют
24
25
Документация лота
Кол-во: 26
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