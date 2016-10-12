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    Главная / Торги / Прокат листовой Б-ПН-О-3х1250х2500 ГОСТ 19903-74 К310В-1-IV-15КП ГОСТ 16523-97

    Прокат листовой Б-ПН-О-3х1250х2500 ГОСТ 19903-74 К310В-1-IV-15КП ГОСТ 16523-97

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.10.2016 13:0012.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610191Дата и время окончания срока приема заявок Прокат листовой Б-ПН-О-3х1250х2500 ГОСТ 19903-74 ст15КП К310В-1-IV ГОСТ 16523-97Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП610191

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Прокат листовой Б-ПН-О-3х1250х2500 ГОСТ 19903-74 К310В-1-IV-15КП ГОСТ 16523-97

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.10.2016 17:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Спецификация

    Типовой договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    общество с ограниченной ответственностью Волга Сталь Маш
    Все закупки и тендеры ВСМ

    Юридический адрес

    603155, Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижний Новгород, Ковалихинская, 97а, кв40

    Почтовый адрес

    603003, Нижегородская область, нижний новгород, Нижний Новгород, Щербакова, 7

    Контактный телефон

    +7 831 216-10-17

    Факс

    +7 831 201-61-01 доб. 7

    Адрес электронной почты

    prom123@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сигуньков Павел Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Закупки и тендеры Металлы основные

    Закупки и тендеры Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Прокат листовой Б-ПН-О-3х1250х2500 ГОСТ 19903-74 ст15КП К310В-1-IV ГОСТ 16523-97

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.10.2016 13:00 GMT +312.10.2016 13:0012.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610191Дата и время окончания срока приема заявок Прокат листовой Б-ПН-О-3х1250х2500 ГОСТ 19903-74 ст15КП К310В-1-IV ГОСТ 16523-97Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    12.10.2016 13:0012.10.2016 13:0012.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП610191Дата и время вскрытия заявок Прокат листовой Б-ПН-О-3х1250х2500 ГОСТ 19903-74 ст15КП К310В-1-IV ГОСТ 16523-97Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    17.10.2016 11:0017.10.2016 11:0017.10.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610191Подведение итогов не позднее Прокат листовой Б-ПН-О-3х1250х2500 ГОСТ 19903-74 ст15КП К310В-1-IV ГОСТ 16523-97Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.10.201617.10.2016 11:0017.10.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610191Подведение итогов не позднее Прокат листовой Б-ПН-О-3х1250х2500 ГОСТ 19903-74 ст15КП К310В-1-IV ГОСТ 16523-97Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прокат листовой Б-ПН-О-3х1250х2500 ГОСТ 19903-74 ст15КП К310В-1-IV ГОСТ 16523-97

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    26тн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, д.6 (желаемый способ доставки)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 30 календарных дней с даты ППС, DDР РТ, г. Нижний Новгород

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ВСМ
    Все закупки и тендеры ВСМ

    Адрес местонахождения

    603155, Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижний Новгород, Ковалихинская, 97а, кв40

    603003, Нижегородская область, нижний новгород, Нижний Новгород, Щербакова, 7

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    Производство металлургическое

    25

    Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

    Документация лота

    Типовой договор

    07.10.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокат листовой 3х1250х2500 Б-ПН-О ст.15КП К310В-1-IV"

    Кол-во: 26

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