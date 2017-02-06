Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи мелового карьера в Белгородской области (земельного участка, площадью 30 000 кв.м., со зданием под производственные нужды, площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Белгородская область, Корочанский район, с. Пушкарное).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП610133 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи мелового карьера в Белгородской области (земельного участка, площадью 30 000 кв.м., со зданием под производственные нужды, площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Белгородская область, Корочанский район, с. Пушкарное). Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры описание лота

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Белобеев Степан Анатольевич

Все закупки и тендеры Юридический адрес 141300, Российская Федерация, Московская область, Сергиев Посад, Вифанская, 19 Почтовый адрес 141300, Российская Федерация, Московская область, Сергиев Посад, Вифанская, 19 Контактный телефон +7 916 236-22-57 Факс {} Адрес электронной почты stepanbelobeev@gmail.com Ф.И.О. контактного лица Белобеев Степан Анатольевич Место рассмотрения предложений Сергиев Посад Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru