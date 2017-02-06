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Номер извещения
ГП610133
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи мелового карьера в Белгородской области (земельного участка, площадью 30 000 кв.м., со зданием под производственные нужды, площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Белгородская область, Корочанский район, с. Пушкарное).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
05.10.2016 14:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141300, Российская Федерация, Московская область, Сергиев Посад, Вифанская, 19
Почтовый адрес
141300, Российская Федерация, Московская область, Сергиев Посад, Вифанская, 19
Контактный телефон
+7 916 236-22-57
Факс
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Адрес электронной почты
stepanbelobeev@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Белобеев Степан Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Сергиев Посад
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Право заключения договора купли-продажи мелового карьера в Белгородской области (земельного участка, площадью 30 000 кв.м., со зданием под производственные нужды, площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Белгородская область, Корочанский район, с. Пушкарное).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.02.2017 23:59 GMT +306.02.2017 23:5906.02.2017 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610133Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи мелового карьера в Белгородской области (земельного участка, площадью 30 000 кв.м., со зданием под производственные нужды, площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Белгородская область, Корочанский район, с. Пушкарное). Сергиев Посад
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.02.2017 16:0007.02.2017 16:0007.02.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610133Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи мелового карьера в Белгородской области (земельного участка, площадью 30 000 кв.м., со зданием под производственные нужды, площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Белгородская область, Корочанский район, с. Пушкарное). Сергиев Посад
Дата и время проведения
08.02.2017 12:0008.02.2017 12:0008.02.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610133Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи мелового карьера в Белгородской области (земельного участка, площадью 30 000 кв.м., со зданием под производственные нужды, площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Белгородская область, Корочанский район, с. Пушкарное). Сергиев Посад
Подведение итогов не позднее
09.02.2017 16:0009.02.2017 16:0009.02.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610133Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи мелового карьера в Белгородской области (земельного участка, площадью 30 000 кв.м., со зданием под производственные нужды, площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Белгородская область, Корочанский район, с. Пушкарное). Сергиев Посад
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
09.02.201709.02.2017 16:0009.02.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610133Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи мелового карьера в Белгородской области (земельного участка, площадью 30 000 кв.м., со зданием под производственные нужды, площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Белгородская область, Корочанский район, с. Пушкарное). Сергиев Посад
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи мелового карьера в Белгородской области (земельного участка, площадью 30 000 кв.м., со зданием под производственные нужды, площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Белгородская область, Корочанский район, с. Пушкарное).
Начальная цена
7 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Белобеев Степан Анатольевич
Все закупки и тендеры
Адрес местонахождения
141300, Российская Федерация, Московская область, Сергиев Посад, Вифанская, 19
68.10.14.000
68.10.22
68.10.23
Документация лота