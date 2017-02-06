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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи земельного участка, площадью 2144 кв.м., со зданием свободного назначения, площадью 1230 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Чудово, улица Грузинское шоссе

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи земельного участка, площадью 2144 кв.м., со зданием свободного назначения, площадью 1230 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Чудово, улица Грузинское шоссе

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2017 23:5906.02.2017 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610132Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи земельного участка, площадью 2144 кв.м., со зданием свободного назначения, площадью 1230 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Чудово, улица Грузинское шоссеСергиев ПосадПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП610132

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи земельного участка, площадью 2144 кв.м., со зданием свободного назначения, площадью 1230 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Чудово, улица Грузинское шоссе

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.10.2016 14:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Описание лота

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Белобеев Степан Анатольевич
    Все закупки и тендеры

    Юридический адрес

    141300, Российская Федерация, Московская область, Сергиев Посад, Вифанская, 19

    Почтовый адрес

    141300, Российская Федерация, Московская область, Сергиев Посад, Вифанская, 19

    Контактный телефон

    +7 916 236-22-57

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    stepanbelobeev@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Белобеев Степан Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Сергиев Посад

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи земельного участка, площадью 2144 кв.м., со зданием свободного назначения, площадью 1230 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Чудово, улица Грузинское шоссе

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.02.2017 23:59 GMT +306.02.2017 23:5906.02.2017 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610132Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи земельного участка, площадью 2144 кв.м., со зданием свободного назначения, площадью 1230 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Чудово, улица Грузинское шоссеСергиев Посад

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.02.2017 16:0008.02.2017 16:0008.02.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610132Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи земельного участка, площадью 2144 кв.м., со зданием свободного назначения, площадью 1230 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Чудово, улица Грузинское шоссеСергиев Посад

    Дата и время проведения

    09.02.2017 12:0009.02.2017 12:0009.02.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610132Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи земельного участка, площадью 2144 кв.м., со зданием свободного назначения, площадью 1230 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Чудово, улица Грузинское шоссеСергиев Посад

    Подведение итогов не позднее

    10.02.2017 16:0010.02.2017 16:0010.02.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610132Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи земельного участка, площадью 2144 кв.м., со зданием свободного назначения, площадью 1230 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Чудово, улица Грузинское шоссеСергиев Посад

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.02.201710.02.2017 16:0010.02.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610132Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи земельного участка, площадью 2144 кв.м., со зданием свободного назначения, площадью 1230 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Чудово, улица Грузинское шоссеСергиев Посад

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи земельного участка, площадью 2144 кв.м., со зданием свободного назначения, площадью 1230 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Чудово, улица Грузинское шоссе

    Начальная цена

    15 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Белобеев Степан Анатольевич
    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    141300, Российская Федерация, Московская область, Сергиев Посад, Вифанская, 19

    Классификатор ОКПД2

    68.10.14.000

    Услуги по покупке и продаже нежилых зданий и занимаемых ими земельных участков

    Классификатор ОКВЭД2

    68.10.22

    Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений

    68.10.23

    Покупка и продажа земельных участков

    Документация лота

    Описание лота

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

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