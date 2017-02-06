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Номер извещения
ГП610132
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи земельного участка, площадью 2144 кв.м., со зданием свободного назначения, площадью 1230 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Чудово, улица Грузинское шоссе
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
05.10.2016 14:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141300, Российская Федерация, Московская область, Сергиев Посад, Вифанская, 19
Почтовый адрес
141300, Российская Федерация, Московская область, Сергиев Посад, Вифанская, 19
Контактный телефон
+7 916 236-22-57
Факс
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Адрес электронной почты
stepanbelobeev@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Белобеев Степан Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Сергиев Посад
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Право заключения договора купли-продажи земельного участка, площадью 2144 кв.м., со зданием свободного назначения, площадью 1230 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Чудово, улица Грузинское шоссе
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.02.2017 23:59 GMT +306.02.2017 23:5906.02.2017 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610132Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи земельного участка, площадью 2144 кв.м., со зданием свободного назначения, площадью 1230 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Чудово, улица Грузинское шоссеСергиев Посад
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.02.2017 16:0008.02.2017 16:0008.02.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП610132Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи земельного участка, площадью 2144 кв.м., со зданием свободного назначения, площадью 1230 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Чудово, улица Грузинское шоссеСергиев Посад
Дата и время проведения
09.02.2017 12:0009.02.2017 12:0009.02.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП610132Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи земельного участка, площадью 2144 кв.м., со зданием свободного назначения, площадью 1230 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Чудово, улица Грузинское шоссеСергиев Посад
Подведение итогов не позднее
10.02.2017 16:0010.02.2017 16:0010.02.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610132Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи земельного участка, площадью 2144 кв.м., со зданием свободного назначения, площадью 1230 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Чудово, улица Грузинское шоссеСергиев Посад
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
10.02.201710.02.2017 16:0010.02.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610132Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи земельного участка, площадью 2144 кв.м., со зданием свободного назначения, площадью 1230 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Чудово, улица Грузинское шоссеСергиев Посад
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи земельного участка, площадью 2144 кв.м., со зданием свободного назначения, площадью 1230 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская область, Чудово, улица Грузинское шоссе
Начальная цена
15 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Белобеев Степан Анатольевич
Все закупки и тендеры
Адрес местонахождения
141300, Российская Федерация, Московская область, Сергиев Посад, Вифанская, 19
68.10.14.000
68.10.22
68.10.23
Документация лота