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Номер извещения
ГП610115
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.10.2016 09:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21
Почтовый адрес
390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21
Контактный телефон
+7 915 610-03-36
Факс
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Адрес электронной почты
trofimov.iv@tn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трофимов Игорь Витальевич
Место рассмотрения предложений
Рязань
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Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.10.2016 23:00 GMT +320.10.2016 23:0020.10.2016 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610115Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха Рязань
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2016 09:0021.10.2016 09:0021.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП610115Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха Рязань
Подведение итогов не позднее
31.10.2016 17:0031.10.2016 17:0031.10.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610115Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха Рязань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21
Адрес местонахождения
390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21
Адрес местонахождения
390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21
Адрес местонахождения
390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21
Адрес местонахождения
390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21
Адрес местонахождения
390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21
Адрес местонахождения
390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21
Адрес местонахождения
390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21
Адрес местонахождения
390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21
Адрес местонахождения
390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21
Адрес местонахождения
390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21
Адрес местонахождения
390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21
Адрес местонахождения
390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21
Адрес местонахождения
390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21
Адрес местонахождения
390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21
Отсутствуют
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.10.2016 23:00 GMT +320.10.2016 23:0020.10.2016 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610115Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха Рязань
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2016 09:0021.10.2016 09:0021.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП610115Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха Рязань
Подведение итогов не позднее
31.10.2016 17:0031.10.2016 17:0031.10.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610115Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха Рязань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха
Начальная цена
129 833,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21
Отсутствуют
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов