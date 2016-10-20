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    Главная / Торги / Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха

    Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.10.2016 23:0020.10.2016 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610115Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха РязаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП610115

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.10.2016 09:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект

    Анкета Участника

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Форма оферты

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ
    Все закупки и тендеры ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ

    Юридический адрес

    390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21

    Почтовый адрес

    390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21

    Контактный телефон

    +7 915 610-03-36

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    trofimov.iv@tn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трофимов Игорь Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Рязань

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.10.2016 23:00 GMT +320.10.2016 23:0020.10.2016 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610115Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха Рязань

    Дата и время вскрытия заявок

    21.10.2016 09:0021.10.2016 09:0021.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП610115Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха Рязань

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2016 17:0031.10.2016 17:0031.10.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610115Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха Рязань

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    31.10.201631.10.2016 17:0031.10.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610115Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха Рязань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ
    Все закупки и тендеры ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ

    Адрес местонахождения

    390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21

    Наименование заказчика

    ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ
    Все закупки и тендеры ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ

    Адрес местонахождения

    390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21

    Наименование заказчика

    ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ
    Все закупки и тендеры ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ

    Адрес местонахождения

    390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21

    Наименование заказчика

    ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ
    Все закупки и тендеры ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ

    Адрес местонахождения

    390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21

    Наименование заказчика

    ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ
    Все закупки и тендеры ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ

    Адрес местонахождения

    390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21

    Наименование заказчика

    ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ
    Все закупки и тендеры ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ

    Адрес местонахождения

    390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21

    Наименование заказчика

    ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ
    Все закупки и тендеры ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ

    Адрес местонахождения

    390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21

    Наименование заказчика

    ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ
    Все закупки и тендеры ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ

    Адрес местонахождения

    390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21

    Наименование заказчика

    ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ
    Все закупки и тендеры ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ

    Адрес местонахождения

    390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21

    Наименование заказчика

    ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ
    Все закупки и тендеры ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ

    Адрес местонахождения

    390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21

    Наименование заказчика

    ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ
    Все закупки и тендеры ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ

    Адрес местонахождения

    390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21

    Наименование заказчика

    ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ
    Все закупки и тендеры ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ

    Адрес местонахождения

    390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21

    Наименование заказчика

    ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ
    Все закупки и тендеры ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ

    Адрес местонахождения

    390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21

    Наименование заказчика

    ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ
    Все закупки и тендеры ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ

    Адрес местонахождения

    390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21

    Наименование заказчика

    ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ
    Все закупки и тендеры ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ

    Адрес местонахождения

    390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 1

    Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.10.2016 23:00 GMT +320.10.2016 23:0020.10.2016 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП610115Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха Рязань

    Дата и время вскрытия заявок

    21.10.2016 09:0021.10.2016 09:0021.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП610115Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха Рязань

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2016 17:0031.10.2016 17:0031.10.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610115Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха Рязань

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    31.10.201631.10.2016 17:0031.10.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП610115Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха Рязань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования и монтаж автоматической установки пожаротушения производственного цеха

    Начальная цена

    129 833,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ
    Все закупки и тендеры ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ

    Адрес местонахождения

    390047, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Восточный Промузел, 21

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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