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    Главная / Торги / Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке готовой продукции (тент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, ПАО "Криогенмаш" - г.Тула

    Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке готовой продукции (тент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, ПАО "Криогенмаш" - г.Тула

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.10.2016 23:0005.10.2016 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП621145Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по транспортировке готовой продукции стандартный евротент с верхней погрузкой по направлению г. Балашиха, ПАО "Криогенмаш" - г.Тула, БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП621145

    Уникальный номер закупки

    б/н

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке готовой продукции (тент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, ПАО "Криогенмаш" - г.Тула

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.09.2016 14:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    извещение

    запрос предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    fokin@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фокин Сергей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по переезду

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по транспортировке готовой продукции стандартный евротент с верхней погрузкой по направлению г. Балашиха, ПАО "Криогенмаш" - г.Тула,

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.10.2016 23:00 GMT +305.10.2016 23:0005.10.2016 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП621145Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по транспортировке готовой продукции стандартный евротент с верхней погрузкой по направлению г. Балашиха, ПАО "Криогенмаш" - г.Тула, Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    05.10.2016 23:0005.10.2016 23:0005.10.2016 23:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП621145Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по транспортировке готовой продукции стандартный евротент с верхней погрузкой по направлению г. Балашиха, ПАО "Криогенмаш" - г.Тула, Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    17.11.2016 23:0017.11.2016 23:0017.11.2016 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП621145Подведение итогов не позднее оказание услуг по транспортировке готовой продукции стандартный евротент с верхней погрузкой по направлению г. Балашиха, ПАО "Криогенмаш" - г.Тула, Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.11.201617.11.2016 23:0017.11.2016 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП621145Подведение итогов не позднее оказание услуг по транспортировке готовой продукции стандартный евротент с верхней погрузкой по направлению г. Балашиха, ПАО "Криогенмаш" - г.Тула, Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по транспортировке готовой продукции стандартный евротент с верхней погрузкой по направлению г. Балашиха, ПАО "Криогенмаш" - г.Тула,

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    стандартный евротент с верхней погрузкой 1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    49.42

    Предоставление услуг по перевозкам

    Документация лота

    извещение

    25.01.2017

    запрос предложений

    25.01.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

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