Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке готовой продукции (тент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, ПАО "Криогенмаш" - г.Тула

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП621145 Уникальный номер закупки б/н Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке готовой продукции (тент с верхней погрузкой) по направлению г. Балашиха, ПАО "Криогенмаш" - г.Тула Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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