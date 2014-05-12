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Номер извещения
ГП403364
Уникальный номер закупки
10-А-ЦВ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 113
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
zakupki@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Артемьева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2014 15:00 GMT +312.05.2014 15:0012.05.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП403364Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.05.2014 15:0015.05.2014 15:0015.05.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП403364Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
19.05.2014 15:0019.05.2014 15:0019.05.2014 15:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП403364Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
20.05.2014 15:0020.05.2014 15:0020.05.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403364Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Начальная цена
201,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
195 829,26 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
973,50 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д.40, этаж -1, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2014 15:00 GMT +312.05.2014 15:0012.05.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП403364Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.05.2014 15:0015.05.2014 15:0015.05.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП403364Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
19.05.2014 15:0019.05.2014 15:0019.05.2014 15:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП403364Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
20.05.2014 15:0020.05.2014 15:0020.05.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403364Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Начальная цена
212,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
592 913,93 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2796,50 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, д. 29 (литер А)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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