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    Главная / Торги / Запасные части Multimec Normet (Оригинальные или аналоги)

    Запасные части Multimec Normet (Оригинальные или аналоги)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.04.2014 11:0014.04.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП403350Дата и время окончания срока приема заявок Оригинальные запасные части к Multimec Normet (Оригинальные или аналоги) При наличии аналога указать его код/наименование в поле "Торговая марка поставляемого товара:"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП403350

    Уникальный номер закупки

    5

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части Multimec Normet (Оригинальные или аналоги)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Руссдрагмет
    Все закупки и тендеры РДМ

    Юридический адрес

    119034, Москва, , Москва, Курсовой пер., 8/2 стр.2

    Почтовый адрес

    109004, Москва, , Москва, Станиславского, 21 стр. 1 (эт. 4)

    Контактный телефон

    +7 495 424-95-21

    Факс

    +7 495 424-95-22

    Адрес электронной почты

    Anton.Usoltsev@russdragmet.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Усольцев Антон Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Закупки и тендеры Услуги воздушного и космического транспорта

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оригинальные запасные части к Multimec Normet (Оригинальные или аналоги) При наличии аналога указать его код/наименование в поле "Торговая марка поставляемого товара:"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.04.201418.04.2014 11:0018.04.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403350Подведение итогов не позднее Оригинальные запасные части к Multimec Normet (Оригинальные или аналоги) При наличии аналога указать его код/наименование в поле "Торговая марка поставляемого товара:"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оригинальные запасные части к Multimec Normet (Оригинальные или аналоги) При наличии аналога указать его код/наименование в поле "Торговая марка поставляемого товара:"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечисленым позициям

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Комсомольск-на-Амуре Cрок поставки май-июньРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 дней с даты поставки.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО «Многовершинное»
    Все закупки и тендеры ЗАО «Многовершинное»

    Адрес местонахождения

    682449, Хабаровский край, пгт Многовершинный, Николаевский район, ,

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    51

    Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Система 56090491 смазки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Клапан 45886440 предварительного тормоза"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Болт 52062023"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Генератор 55111454"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Клапан 56013782"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Клапан 56048101"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Манометр 55113534"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Клапан 56043110 запорный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Клапан 57214090"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Клемма 55119077"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Кожух 50336684"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Кольцо 57213621"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Комплект 54844808 колец"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Крышка 45431650"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Лампа 55123038"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Лампа 55123244"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Лампа 55123384"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Механизм 45668480 тормозной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Ось 57218760"

    Кол-во: 32

    "Позиция 20"

    "Муфта 54811625"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Механизм тормозной 45319800"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Муфта 54811617"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Муфта 54819453"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Набор поршня 57219073"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Аккумулятор 45675760 давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Набор поршня 57219065"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Набор троса 57949786"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Насос 57214082"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Опора 57218786"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Освещение рабочее СБ 55120398"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Охладитель 54930995"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Палец 35170125"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Патрубок смазочный 52401015"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Пластина 52879004 стопорная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Подшипник 57214033"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Подшипник 57214041"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Подшипник 57218661"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Подшипник 57218737"

    Кол-во: 16

    "Позиция 39"

    "Провод 55111819"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Прокладка 57218778"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Реле 55114292"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Реле 55119317"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Ремкомплект 52359064"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Ремкомплект 57980047"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Свеча 55110316"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Сигнал 54924154"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Сиденье 41952250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Соленоид 57620411"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Спупица 57218653"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Стартер 55110266"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Термовыключатель 45671390"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Уплотнение 57218638"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Уплотнение 57218745"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Фара 55120463"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Фильтр 56017247 масляный двигателя"

    Кол-во: 9

    "Позиция 56"

    "Фланец 45170149 промежуточный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Фильтр 56017254"

    Кол-во: 9

    "Позиция 58"

    "Фитинг 52449287 измирительный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Фитинги 45675730 клапана тормоза"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Фитинги 45980140 моста"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Фланец передний 57206534"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Шланг 54919170"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Хомут 54917729"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Шайба 52211034 пружинная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 65"

    "Хомут 54917307"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Шайба 52211059 пружинная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Шланг 54940606"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Шланг 54919089"

    Кол-во: 2

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