Преобразователь/выпрямитель/источник аэродромного электропитания для ВС

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчёт;Авансовый платеж - 30%. 60% при получении заказчиком уведомления от поставщика о готовности товара к отгрузке; 10% от стоимости контракта оплачиваются только после подписания акта ввода в эксплуатацию. *Предложения по размеру предоплаты и сроку окончательного расчёта рассматриваются.Поставка в течение 70 рабочих дней после подписания договора с возможностью досрочной поставки.