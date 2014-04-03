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    Главная / Торги / Закупка бумаги "Снегурочка"

    Закупка бумаги "Снегурочка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2014 15:0003.04.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП403341Дата и время окончания срока приема заявок Бумага "Снегурочка" формат А3ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП403341

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка бумаги "Снегурочка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-55-47

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    n.senaeva@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сенаева Наталья Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Принадлежности канцелярские бумажные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бумага "Снегурочка" формат А4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2014 15:00 GMT +303.04.2014 15:0003.04.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП403341Дата и время окончания срока приема заявок Бумага "Снегурочка" формат А4Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    04.04.2014 07:0004.04.2014 07:0004.04.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП403341Дата и время вскрытия заявок Бумага "Снегурочка" формат А4Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    07.04.2014 07:0007.04.2014 07:0007.04.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403341Подведение итогов не позднее Бумага "Снегурочка" формат А4Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.04.201407.04.2014 07:0007.04.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403341Подведение итогов не позднее Бумага "Снегурочка" формат А4Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бумага "Снегурочка" формат А4

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка партиями в течение 2 квартала по 1826 шт в месяц

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    склад ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    21.23

    Производство писчебумажных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага "

    Кол-во: 5478

    Лот 2

    Бумага "Снегурочка" формат А3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2014 15:00 GMT +303.04.2014 15:0003.04.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП403341Дата и время окончания срока приема заявок Бумага "Снегурочка" формат А3Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    04.04.2014 07:0004.04.2014 07:0004.04.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП403341Дата и время вскрытия заявок Бумага "Снегурочка" формат А3Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    07.04.2014 07:0007.04.2014 07:0007.04.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403341Подведение итогов не позднее Бумага "Снегурочка" формат А3Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.04.201407.04.2014 07:0007.04.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403341Подведение итогов не позднее Бумага "Снегурочка" формат А3Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бумага "Снегурочка" формат А3

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка партиями в течение 2 квартала по 101 шт в месяц

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    склад ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    21.23

    Производство писчебумажных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага"

    Кол-во: 303

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