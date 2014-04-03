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Номер извещения
ГП403341
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Закупка бумаги "Снегурочка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-55-47
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
n.senaeva@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сенаева Наталья Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бумага "Снегурочка" формат А4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2014 15:00 GMT +303.04.2014 15:0003.04.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП403341Дата и время окончания срока приема заявок Бумага "Снегурочка" формат А4Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2014 07:0004.04.2014 07:0004.04.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП403341Дата и время вскрытия заявок Бумага "Снегурочка" формат А4Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
07.04.2014 07:0007.04.2014 07:0007.04.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403341Подведение итогов не позднее Бумага "Снегурочка" формат А4Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бумага "Снегурочка" формат А4
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка партиями в течение 2 квартала по 1826 шт в месяц
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
21.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5478
Бумага "Снегурочка" формат А3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2014 15:00 GMT +303.04.2014 15:0003.04.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП403341Дата и время окончания срока приема заявок Бумага "Снегурочка" формат А3Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2014 07:0004.04.2014 07:0004.04.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП403341Дата и время вскрытия заявок Бумага "Снегурочка" формат А3Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
07.04.2014 07:0007.04.2014 07:0007.04.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403341Подведение итогов не позднее Бумага "Снегурочка" формат А3Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бумага "Снегурочка" формат А3
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка партиями в течение 2 квартала по 101 шт в месяц
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
21.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 303
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