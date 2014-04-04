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    Главная / Торги / Приобретение пьезоэлектрических преобразователей для ОНМК ИЦ

    Приобретение пьезоэлектрических преобразователей для ОНМК ИЦ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2014 14:0004.04.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП403307Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение пьезоэлектрических преобразователей для ОНМК ИЦЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП403307

    Уникальный номер закупки

    562-1Э

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение пьезоэлектрических преобразователей для ОНМК ИЦ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.03.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-48

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.a.podjezhikh@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подъезжих Ольга Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение пьезоэлектрических преобразователей для ОНМК ИЦ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.03.201431.03.2014 11:0031.03.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП403307Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение пьезоэлектрических преобразователей для ОНМК ИЦЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2014 08:0010.04.2014 08:0010.04.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403307Подведение итогов не позднее Приобретение пьезоэлектрических преобразователей для ОНМК ИЦЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201410.04.2014 08:0010.04.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП403307Подведение итогов не позднее Приобретение пьезоэлектрических преобразователей для ОНМК ИЦЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение пьезоэлектрических преобразователей для ОНМК ИЦ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗ
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Техническое задание

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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