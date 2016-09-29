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Номер извещения
ГП609618
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка средств индивидуальной защиты, специальной обуви и специальной одежды в 4 квартале 2016г.- 1 квартале 2017г. для предприятий, входящих в группу «Мечел»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2016 16:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62345
Факс
+7 495 221-88-88
Адрес электронной почты
Inna.Pilkevich@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Пилькевич Инна Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Сапоги термостойкие кожаные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.09.2016 11:00 GMT +329.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609618Дата и время окончания срока приема заявок Сапоги термостойкие кожаные Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.09.2016 11:0029.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609618Дата и время вскрытия заявок Сапоги термостойкие кожаные Москва
Подведение итогов не позднее
20.12.2016 12:0020.12.2016 12:0020.12.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609618Подведение итогов не позднее Сапоги термостойкие кожаные Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сапоги термостойкие кожаные
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
15
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Костюм Л-1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.09.2016 11:00 GMT +329.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609618Дата и время окончания срока приема заявок Костюм Л-1Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.09.2016 11:0029.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609618Дата и время вскрытия заявок Костюм Л-1Москва
Подведение итогов не позднее
20.12.2016 12:0020.12.2016 12:0020.12.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609618Подведение итогов не позднее Костюм Л-1Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.12.201620.12.2016 12:0020.12.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609618Подведение итогов не позднее Костюм Л-1Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Костюм Л-1
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
14
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Щиток защитный для сварщика (с автоматически затемняющимся светофильтром)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.09.2016 11:00 GMT +329.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609618Дата и время окончания срока приема заявок Щиток защитный для сварщика (с автоматически затемняющимся светофильтром)Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.09.2016 11:0029.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609618Дата и время вскрытия заявок Щиток защитный для сварщика (с автоматически затемняющимся светофильтром)Москва
Подведение итогов не позднее
20.12.2016 12:0020.12.2016 12:0020.12.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609618Подведение итогов не позднее Щиток защитный для сварщика (с автоматически затемняющимся светофильтром)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Щиток защитный для сварщика (с автоматически затемняющимся светофильтром)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Отсутствуют
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Щиток защитный для сварщика с креплением на каску (с автоматически затемняющимся светофильтром)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.09.2016 11:00 GMT +329.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609618Дата и время окончания срока приема заявок Щиток защитный для сварщика с креплением на каску (с автоматически затемняющимся светофильтром)Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.09.2016 11:0029.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609618Дата и время вскрытия заявок Щиток защитный для сварщика с креплением на каску (с автоматически затемняющимся светофильтром)Москва
Подведение итогов не позднее
20.12.2016 12:0020.12.2016 12:0020.12.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609618Подведение итогов не позднее Щиток защитный для сварщика с креплением на каску (с автоматически затемняющимся светофильтром)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Щиток защитный для сварщика с креплением на каску (с автоматически затемняющимся светофильтром)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Отсутствуют
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Костюм Металлург
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.09.2016 11:00 GMT +329.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609618Дата и время окончания срока приема заявок Костюм МеталлургМосква
Дата и время вскрытия заявок
29.09.2016 11:0029.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609618Дата и время вскрытия заявок Костюм МеталлургМосква
Подведение итогов не позднее
20.12.2016 12:0020.12.2016 12:0020.12.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609618Подведение итогов не позднее Костюм МеталлургМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Костюм Металлург
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Отсутствуют
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Костюм кислото-щелочестойкий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.09.2016 11:00 GMT +329.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609618Дата и время окончания срока приема заявок Костюм кислото-щелочестойкийМосква
Дата и время вскрытия заявок
29.09.2016 11:0029.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609618Дата и время вскрытия заявок Костюм кислото-щелочестойкийМосква
Подведение итогов не позднее
20.12.2016 12:0020.12.2016 12:0020.12.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609618Подведение итогов не позднее Костюм кислото-щелочестойкийМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Костюм кислото-щелочестойкий
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Отсутствуют
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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