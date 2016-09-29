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    Главная / Торги / Поставка средств индивидуальной защиты, специальной обуви и специальной одежды в 4 квартале 2016г.- 1 квартале 2017г. для предприятий, входящих в группу «Мечел»

    Поставка средств индивидуальной защиты, специальной обуви и специальной одежды в 4 квартале 2016г.- 1 квартале 2017г. для предприятий, входящих в группу «Мечел»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609618Дата и время окончания срока приема заявок Костюм кислото-щелочестойкийМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП609618

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка средств индивидуальной защиты, специальной обуви и специальной одежды в 4 квартале 2016г.- 1 квартале 2017г. для предприятий, входящих в группу «Мечел»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.09.2016 16:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Юридический адрес

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62345

    Факс

    +7 495 221-88-88

    Адрес электронной почты

    Inna.Pilkevich@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пилькевич Инна Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Сапоги термостойкие кожаные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.09.2016 11:00 GMT +329.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609618Дата и время окончания срока приема заявок Сапоги термостойкие кожаные Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    29.09.2016 11:0029.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609618Дата и время вскрытия заявок Сапоги термостойкие кожаные Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2016 12:0020.12.2016 12:0020.12.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609618Подведение итогов не позднее Сапоги термостойкие кожаные Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.201620.12.2016 12:0020.12.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609618Подведение итогов не позднее Сапоги термостойкие кожаные Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сапоги термостойкие кожаные

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    15

    Кожа и изделия из кожи

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Костюм Л-1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.09.2016 11:00 GMT +329.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609618Дата и время окончания срока приема заявок Костюм Л-1Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    29.09.2016 11:0029.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609618Дата и время вскрытия заявок Костюм Л-1Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2016 12:0020.12.2016 12:0020.12.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609618Подведение итогов не позднее Костюм Л-1Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.201620.12.2016 12:0020.12.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609618Подведение итогов не позднее Костюм Л-1Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Костюм Л-1

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    14

    Одежда

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Щиток защитный для сварщика (с автоматически затемняющимся светофильтром)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.09.2016 11:00 GMT +329.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609618Дата и время окончания срока приема заявок Щиток защитный для сварщика (с автоматически затемняющимся светофильтром)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    29.09.2016 11:0029.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609618Дата и время вскрытия заявок Щиток защитный для сварщика (с автоматически затемняющимся светофильтром)Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2016 12:0020.12.2016 12:0020.12.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609618Подведение итогов не позднее Щиток защитный для сварщика (с автоматически затемняющимся светофильтром)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.201620.12.2016 12:0020.12.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609618Подведение итогов не позднее Щиток защитный для сварщика (с автоматически затемняющимся светофильтром)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Щиток защитный для сварщика (с автоматически затемняющимся светофильтром)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Щиток защитный для сварщика с креплением на каску (с автоматически затемняющимся светофильтром)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.09.2016 11:00 GMT +329.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609618Дата и время окончания срока приема заявок Щиток защитный для сварщика с креплением на каску (с автоматически затемняющимся светофильтром)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    29.09.2016 11:0029.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609618Дата и время вскрытия заявок Щиток защитный для сварщика с креплением на каску (с автоматически затемняющимся светофильтром)Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2016 12:0020.12.2016 12:0020.12.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609618Подведение итогов не позднее Щиток защитный для сварщика с креплением на каску (с автоматически затемняющимся светофильтром)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.201620.12.2016 12:0020.12.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609618Подведение итогов не позднее Щиток защитный для сварщика с креплением на каску (с автоматически затемняющимся светофильтром)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Щиток защитный для сварщика с креплением на каску (с автоматически затемняющимся светофильтром)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Костюм Металлург

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.09.2016 11:00 GMT +329.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609618Дата и время окончания срока приема заявок Костюм МеталлургМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    29.09.2016 11:0029.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609618Дата и время вскрытия заявок Костюм МеталлургМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2016 12:0020.12.2016 12:0020.12.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609618Подведение итогов не позднее Костюм МеталлургМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.201620.12.2016 12:0020.12.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609618Подведение итогов не позднее Костюм МеталлургМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Костюм Металлург

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно документации"

    Кол-во: 0

    Лот 6

    Костюм кислото-щелочестойкий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.09.2016 11:00 GMT +329.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609618Дата и время окончания срока приема заявок Костюм кислото-щелочестойкийМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    29.09.2016 11:0029.09.2016 11:0029.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609618Дата и время вскрытия заявок Костюм кислото-щелочестойкийМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2016 12:0020.12.2016 12:0020.12.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609618Подведение итогов не позднее Костюм кислото-щелочестойкийМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.201620.12.2016 12:0020.12.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609618Подведение итогов не позднее Костюм кислото-щелочестойкийМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Костюм кислото-щелочестойкий

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Наименование заказчика

    Мечел-БизнесСервис
    Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис

    Адрес местонахождения

    125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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