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    Главная / Торги / Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: "Многоквартирный жилой дом для обеспечения жилыми помещениями граждан по переселению из аварийного жилищного фонда, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городском округе "Город Чита" Забайкальского края". (13461-ЭА) 0891200000620012968

    Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: "Многоквартирный жилой дом для обеспечения жилыми помещениями граждан по переселению из аварийного жилищного фонда, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городском округе "Город Чита" Забайкальского края". (13461-ЭА) 0891200000620012968

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 01:0014.01.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0891200000620012968Дата и время окончания срока приема заявок Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: "Многоквартирный жилой дом для обеспечения жилыми помещениями граждан по переселению из аварийного жилищного фонда, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городском округе "Город Чита" Забайкальского края". (13461-ЭА)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0891200000620012968

    Уникальный номер закупки

    0891200000620012968

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: "Многоквартирный жилой дом для обеспечения жилыми помещениями граждан по переселению из аварийного жилищного фонда, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городском округе "Город Чита" Забайкальского края". (13461-ЭА) 0891200000620012968

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    26.12.2020 08:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК"
    Все закупки и тендеры ГКУ "ЗАБГОСЗАКУП"

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: "Многоквартирный жилой дом для обеспечения жилыми помещениями граждан по переселению из аварийного жилищного фонда, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городском округе "Город Чита" Забайкальского края". (13461-ЭА)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура приостановлена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0891200000620012968Подведение итогов не позднее Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: "Многоквартирный жилой дом для обеспечения жилыми помещениями граждан по переселению из аварийного жилищного фонда, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городском округе "Город Чита" Забайкальского края". (13461-ЭА)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: "Многоквартирный жилой дом для обеспечения жилыми помещениями граждан по переселению из аварийного жилищного фонда, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городском округе "Город Чита" Забайкальского края". (13461-ЭА)

    Начальная цена

    290 754 619,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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