Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: "Многоквартирный жилой дом для обеспечения жилыми помещениями граждан по переселению из аварийного жилищного фонда, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городском округе "Город Чита" Забайкальского края". (13461-ЭА) 0891200000620012968

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0891200000620012968 Уникальный номер закупки 0891200000620012968 Номер закупки Наименование закупки Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: "Многоквартирный жилой дом для обеспечения жилыми помещениями граждан по переселению из аварийного жилищного фонда, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городском округе "Город Чита" Забайкальского края". (13461-ЭА) 0891200000620012968 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК"

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