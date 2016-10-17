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    Главная / Торги / На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Московская область

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Московская область

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2016 09:0017.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609525Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Московская область)Административные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП609525

    Уникальный номер закупки

    1021-А-ВМ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Московская область

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.09.2016 16:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    аукционная документация

    Приложение №3 Проект договора по лоту №1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    a.zvarin@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зварин Антон Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Московская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2016 09:00 GMT +317.10.2016 09:0017.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609525Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.10.2016 09:0019.10.2016 09:0019.10.2016 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП609525Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    20.10.2016 09:0020.10.2016 09:0020.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП609525Дата и время проведения На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2016 09:0021.10.2016 09:0021.10.2016 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609525Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201621.10.2016 09:0021.10.2016 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609525Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Московская область)Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Московская область)

    Начальная цена

    195,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    435 240,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    435 240,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 232,00 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, р-н Чеховский, г.Чехов-7, ул. Победы, в/г 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложением № 3 аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА

    Адрес местонахождения

    109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,

    109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    68.20.2

    Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Московская область"

    Кол-во: 0

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