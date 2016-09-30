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Номер извещения
ГП609521
Уникальный номер закупки
29
Наименование закупки
Выполнение работ по очистке прудов и каналов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2016 14:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5
Почтовый адрес
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5
Контактный телефон
+7 988 667-75-42
Факс
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Адрес электронной почты
procurement@alma-sad.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петросян Карапет Левонович
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по очистке прудов и каналов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2016 14:00 GMT +330.09.2016 14:0030.09.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609521Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по очистке прудов и каналовКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2016 14:0030.09.2016 14:0030.09.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609521Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по очистке прудов и каналовКраснодар
Подведение итогов не позднее
06.10.2016 11:0006.10.2016 11:0006.10.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609521Подведение итогов не позднее Выполнение работ по очистке прудов и каналовКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по очистке прудов и каналов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по очистке прудов и каналов согласно тз
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ: Краснодарский край, г. Абинск, 1780 метров восточнее г. АбинскаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМА ПРОДАКШН
Все закупки и тендеры АЛМА ПРОДАКШН
Адрес местонахождения
353320, Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, 1780 м Восточнее, г. Абинска
Отсутствуют
43.99.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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