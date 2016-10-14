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Номер извещения
ГП609501
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на повышение цены, проводимый в электронной форме, на право заключения договора купли-продажи движимого имущества: Труба обсадная Ф 168,3 (12,73 т)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2016 12:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Москва, поселение Сосенское, Москва, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Почтовый адрес
108814, Москва, поселение Сосенское, Москва, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Контактный телефон
+7 495 719-59-61
Факс
+7 495 631-51-93
Адрес электронной почты
O.Vasileva@gazbez.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Боровинская Людмила Владимировна
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Закупки и тендеры Услуги по транспортировке по трубопроводам сырой или переработанной нефти и нефтепродуктов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Труба обсадная Ф 168,3 (12,73 т)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2016 18:00 GMT +314.10.2016 18:0014.10.2016 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609501Дата и время окончания срока приема заявок Труба обсадная Ф 168,3 (12,73 т)г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.10.2016 11:0017.10.2016 11:0017.10.2016 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП609501Дата окончания срока рассмотрения заявок Труба обсадная Ф 168,3 (12,73 т)г.Москва
Дата и время проведения
18.10.2016 11:0018.10.2016 11:0018.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП609501Дата и время проведения Труба обсадная Ф 168,3 (12,73 т)г.Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2016 15:0031.10.2016 15:0031.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609501Подведение итогов не позднее Труба обсадная Ф 168,3 (12,73 т)г.Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба обсадная Ф 168,3 (12,73 т)
Начальная цена
88 218,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Москва, поселение Сосенское, Москва, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Отсутствуют
49.50.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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