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    Главная / Торги / Поставка сетевого оборудования

    Поставка сетевого оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2016 12:0010.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604100498Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевого оборудованияг. Киров, Октябрьский проспект, д.1АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31604100498

    Уникальный номер закупки

    76

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сетевого оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.09.2016 12:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Раздел V. Проект договора

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Кировское машиностроительное предприятие
    Все закупки и тендеры АО КМП

    Юридический адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8

    Почтовый адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8

    Контактный телефон

    +7 8332 66-40-28

    Факс

    +7 8332 66-40-64

    Адрес электронной почты

    zakupki@kmp43.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шиляева Валентина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    г. Киров, Октябрьский проспект, д.1А

    Закупки и тендеры Калужская Область

    Закупки и тендеры Оборудование коммуникационное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сетевого оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2016 12:00 GMT +310.10.2016 12:0010.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604100498Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевого оборудованияг. Киров, Октябрьский проспект, д.1А

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.10.2016 18:0014.10.2016 18:0014.10.2016 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31604100498Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка сетевого оборудованияг. Киров, Октябрьский проспект, д.1А

    Дата и время проведения

    20.10.2016 10:0020.10.2016 10:0020.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31604100498Дата и время проведения Поставка сетевого оборудованияг. Киров, Октябрьский проспект, д.1А

    Подведение итогов не позднее

    20.10.2016 18:0020.10.2016 18:0020.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604100498Подведение итогов не позднее Поставка сетевого оборудованияг. Киров, Октябрьский проспект, д.1А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.10.201620.10.2016 18:0020.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604100498Подведение итогов не позднее Поставка сетевого оборудованияг. Киров, Октябрьский проспект, д.1А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сетевого оборудования

    Начальная цена

    248 030,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом Договора (в разделе V «Проект договора») и Техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание»).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Киров, Октябрьский проспект, д.1АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом Договора (в разделе V «Проект договора»)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КМП
    Все закупки и тендеры АО КМП

    Адрес местонахождения

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Документация

    28.09.2016

    Раздел V. Проект договора

    28.09.2016

    Извещение

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка сетевого оборудования"

    Кол-во: 1

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