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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31604100498
Уникальный номер закупки
76
Наименование закупки
Поставка сетевого оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2016 12:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Почтовый адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Контактный телефон
+7 8332 66-40-28
Факс
+7 8332 66-40-64
Адрес электронной почты
zakupki@kmp43.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шиляева Валентина Михайловна
Место рассмотрения предложений
г. Киров, Октябрьский проспект, д.1А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сетевого оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2016 12:00 GMT +310.10.2016 12:0010.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604100498Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевого оборудованияг. Киров, Октябрьский проспект, д.1А
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.10.2016 18:0014.10.2016 18:0014.10.2016 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31604100498Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка сетевого оборудованияг. Киров, Октябрьский проспект, д.1А
Дата и время проведения
20.10.2016 10:0020.10.2016 10:0020.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31604100498Дата и время проведения Поставка сетевого оборудованияг. Киров, Октябрьский проспект, д.1А
Подведение итогов не позднее
20.10.2016 18:0020.10.2016 18:0020.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604100498Подведение итогов не позднее Поставка сетевого оборудованияг. Киров, Октябрьский проспект, д.1А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сетевого оборудования
Начальная цена
248 030,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом Договора (в разделе V «Проект договора») и Техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание»).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Киров, Октябрьский проспект, д.1АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Отсутствуют
26.30
Кол-во: 1
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