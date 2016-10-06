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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31604100376
Уникальный номер закупки
84-ОЗ/2016-ОАЭФ
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку табачной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2016 12:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка табачной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2016 11:00 GMT +306.10.2016 11:0006.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604100376Дата и время окончания срока приема заявок Поставка табачной продукцииАдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.10.2016 11:0007.10.2016 11:0007.10.2016 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31604100376Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка табачной продукцииАдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
10.10.2016 11:0010.10.2016 11:0010.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31604100376Дата и время проведения Поставка табачной продукцииАдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
11.10.2016 11:0011.10.2016 11:0011.10.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604100376Подведение итогов не позднее Поставка табачной продукцииАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка табачной продукции
Начальная цена
43 521 725,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
304 652,07 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
55 000 упак
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с приложением № 4 аукционной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
46.35
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 55000
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