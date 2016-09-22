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Номер извещения
ГП609487
Уникальный номер закупки
2467-43-Усть-Кут-01092016
Наименование закупки
2467-43-Усть-Кут-01092016_ССПИ ПА «Поставка оборудования ПА» в рамках выполнения работ по титулу «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2016 09:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 332-78-85
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
i.sadekov@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Садеков Ильдар Надирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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2467-43-Усть-Кут-01092016_ССПИ ПА «Поставка оборудования ПА» в рамках выполнения работ по титулу «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.09.2016 12:00 GMT +322.09.2016 12:0022.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609487Дата и время окончания срока приема заявок 2467-43-Усть-Кут-01092016_ССПИ ПА «Поставка оборудования ПА» в рамках выполнения работ по титулу «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ»Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.09.2016 12:0022.09.2016 12:0022.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609487Дата и время вскрытия заявок 2467-43-Усть-Кут-01092016_ССПИ ПА «Поставка оборудования ПА» в рамках выполнения работ по титулу «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ»Москва
Подведение итогов не позднее
10.10.2016 12:0010.10.2016 12:0010.10.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609487Подведение итогов не позднее 2467-43-Усть-Кут-01092016_ССПИ ПА «Поставка оборудования ПА» в рамках выполнения работ по титулу «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
2467-43-Усть-Кут-01092016_ССПИ ПА «Поставка оборудования ПА» в рамках выполнения работ по титулу «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии со спецификацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии со спецификациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Отсутствуют
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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