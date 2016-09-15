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Номер извещения
ГП609456
Уникальный номер закупки
82/03.10.2013
Наименование закупки
Закупка белил цинковых (марка БЦОМ; ГОСТ 202-84)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.09.2016 11:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70135
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
e.svistelnikova@belpig.ru
Ф.И.О. контактного лица
Свистельникова Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Белгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка белил цинковых (марка БЦОМ; ГОСТ 202-84)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2016 14:00 GMT +315.09.2016 14:0015.09.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609456Дата и время окончания срока приема заявок Закупка белил цинковых (марка БЦОМ; ГОСТ 202-84)г. Белгород
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2016 14:0015.09.2016 14:0015.09.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609456Дата и время вскрытия заявок Закупка белил цинковых (марка БЦОМ; ГОСТ 202-84)г. Белгород
Подведение итогов не позднее
24.09.2016 16:3024.09.2016 16:3024.09.2016 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609456Подведение итогов не позднее Закупка белил цинковых (марка БЦОМ; ГОСТ 202-84)г. Белгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка белил цинковых (марка БЦОМ; ГОСТ 202-84)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка по трем заводам: 1. ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961, 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25. 2. ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ИНН 3115006100, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 161. 3. ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД Агроторг
Все закупки и тендеры ТД Агроторг
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
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