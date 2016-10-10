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Номер извещения
ГП609446
Уникальный номер закупки
23/16
Наименование закупки
Ремонт деаэратора ДСА-100 №2 (инв.№62426)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.09.2016 08:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-21
Факс
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Адрес электронной почты
t.a.moroz@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мороз Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Ремонт деаэратора ДСА-100 №2 (инв.№62426)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2016 10:00 GMT +310.10.2016 10:0010.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609446Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт деаэратора ДСА-100 №2 (инв.№62426)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2016 10:0010.10.2016 10:0010.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609446Дата и время вскрытия заявок Ремонт деаэратора ДСА-100 №2 (инв.№62426)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
20.10.2016 12:0020.10.2016 12:0020.10.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609446Подведение итогов не позднее Ремонт деаэратора ДСА-100 №2 (инв.№62426)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт деаэратора ДСА-100 №2 (инв.№62426)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ремонт деаэратора ДСА-100 №2 (инв.№62426)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Химмаш Энерго
Все закупки и тендеры Химмаш Энерго
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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