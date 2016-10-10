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    Главная / Торги / Ремонт деаэратора ДСА-100 №2 (инв.№62426)

    Ремонт деаэратора ДСА-100 №2 (инв.№62426)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2016 10:0010.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609446Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт деаэратора ДСА-100 №2 (инв.№62426)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП609446

    Уникальный номер закупки

    23/16

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт деаэратора ДСА-100 №2 (инв.№62426)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.09.2016 08:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Химмаш Энерго
    Все закупки и тендеры Химмаш Энерго

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-08-21

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    t.a.moroz@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мороз Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт деаэратора ДСА-100 №2 (инв.№62426)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2016 10:00 GMT +310.10.2016 10:0010.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609446Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт деаэратора ДСА-100 №2 (инв.№62426)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.10.2016 10:0010.10.2016 10:0010.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609446Дата и время вскрытия заявок Ремонт деаэратора ДСА-100 №2 (инв.№62426)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    20.10.2016 12:0020.10.2016 12:0020.10.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609446Подведение итогов не позднее Ремонт деаэратора ДСА-100 №2 (инв.№62426)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.10.201620.10.2016 12:0020.10.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609446Подведение итогов не позднее Ремонт деаэратора ДСА-100 №2 (инв.№62426)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт деаэратора ДСА-100 №2 (инв.№62426)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Ремонт деаэратора ДСА-100 №2 (инв.№62426)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата не предусмотрена, 100% оплата через 6 (шесть) месяцев после окончания работ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Химмаш Энерго»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Химмаш Энерго
    Все закупки и тендеры Химмаш Энерго

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт деаэратора"

    Кол-во: 1

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