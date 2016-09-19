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Номер извещения
31604092626
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключить договор на поставку офисной техники и комплектующих для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 15:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32
Почтовый адрес
127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32
Контактный телефон
+7 495 610-45-84
Факс
+7 495 639-22-32
Адрес электронной почты
tender@sheremetevsky.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абрашкова Алёна Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Вучетича, д.32
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка офисной техники и комплектующих для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.09.2016 23:59 GMT +319.09.2016 23:5919.09.2016 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604092626Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной техники и комплектующих для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»Москва, ул. Вучетича, д.32
Дата и время вскрытия заявок
20.09.2016 11:0020.09.2016 11:0020.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604092626Дата и время вскрытия заявок Поставка офисной техники и комплектующих для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»Москва, ул. Вучетича, д.32
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка офисной техники и комплектующих для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»
Начальная цена
612 618,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Вучетича, д.32Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГАУ ОК Шереметьевский
Все закупки и тендеры ФГАУ ОК Шереметьевский
Адрес местонахождения
127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32
Отсутствуют
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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