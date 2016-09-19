Запрос котировок в электронной форме на право заключить договор на поставку офисной техники и комплектующих для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31604092626 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме на право заключить договор на поставку офисной техники и комплектующих для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Федеральное государственное автономное учреждение Оздоровительный комплекс Шереметьевский Управления делами Президента Российской Федерации

Все закупки и тендеры ФГАУ ОК Шереметьевский Юридический адрес 127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32 Почтовый адрес 127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32 Контактный телефон +7 495 610-45-84 Факс +7 495 639-22-32 Адрес электронной почты tender@sheremetevsky.ru Ф.И.О. контактного лица Абрашкова Алёна Александровна Место рассмотрения предложений Москва, ул. Вучетича, д.32 Закупки и тендеры Оборудование компьютерное, электронное и оптическое Ключевые слова:

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