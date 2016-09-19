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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на право заключить договор на поставку офисной техники и комплектующих для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»

    Запрос котировок в электронной форме на право заключить договор на поставку офисной техники и комплектующих для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.09.2016 23:5919.09.2016 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604092626Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной техники и комплектующих для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»Москва, ул. Вучетича, д.32Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31604092626

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на право заключить договор на поставку офисной техники и комплектующих для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.09.2016 15:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Федеральное государственное автономное учреждение Оздоровительный комплекс Шереметьевский Управления делами Президента Российской Федерации
    Все закупки и тендеры ФГАУ ОК Шереметьевский

    Юридический адрес

    127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32

    Почтовый адрес

    127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32

    Контактный телефон

    +7 495 610-45-84

    Факс

    +7 495 639-22-32

    Адрес электронной почты

    tender@sheremetevsky.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абрашкова Алёна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Вучетича, д.32

    Закупки и тендеры Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка офисной техники и комплектующих для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.09.2016 23:59 GMT +319.09.2016 23:5919.09.2016 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604092626Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной техники и комплектующих для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»Москва, ул. Вучетича, д.32

    Дата и время вскрытия заявок

    20.09.2016 11:0020.09.2016 11:0020.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604092626Дата и время вскрытия заявок Поставка офисной техники и комплектующих для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»Москва, ул. Вучетича, д.32

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.201620.09.2016 11:0020.09.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604092626Подведение итогов не позднее Поставка офисной техники и комплектующих для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»Москва, ул. Вучетича, д.32

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной техники и комплектующих для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»

    Начальная цена

    612 618,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Вучетича, д.32Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара должна быть выполнена в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГАУ ОК Шереметьевский
    Все закупки и тендеры ФГАУ ОК Шереметьевский

    Адрес местонахождения

    127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    26

    Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка офисной техники и комплектующих для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»"

    Кол-во: 0

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