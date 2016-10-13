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Номер извещения
ГП609426
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 15:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 224
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
d.volkov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волков Дмитрий Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аренда объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.10.2016 10:30 GMT +313.10.2016 10:3013.10.2016 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609426Дата и время окончания срока приема заявок Аренда объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.10.2016 10:3017.10.2016 10:3017.10.2016 10:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП609426Дата окончания срока рассмотрения заявок Аренда объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
18.10.2016 10:3018.10.2016 10:3018.10.2016 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП609426Дата и время проведения Аренда объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
19.10.2016 10:3019.10.2016 10:3019.10.2016 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609426Подведение итогов не позднее Аренда объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток»
Начальная цена
256,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
232 217,60 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
907,1 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 1, пом. 0 (53-57,60,61) I (36), II (1-37).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
68.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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