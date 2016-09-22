Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Диагностика винтовой пары винтового компрессора SCK 341

    Диагностика винтовой пары винтового компрессора SCK 341

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.09.2016 15:0022.09.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609423Дата и время окончания срока приема заявок Диагностика винтовой пары винтового компрессора SCK 341ЗлатоустПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП609423

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Диагностика винтовой пары винтового компрессора SCK 341

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.09.2016 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 63-94-76

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts7@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Быков Александр Львович

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Диагностика винтовой пары винтового компрессора SCK 341

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609423Подведение итогов не позднее Диагностика винтовой пары винтового компрессора SCK 341Златоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Диагностика винтовой пары винтового компрессора SCK 341

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Златоуст, Парковый проезд, 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Не установлены
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    Производство электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диагностика винтовой пары винтового компрессора SCK 341"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    БАНК ГПБ (АО)
    Запрос предложений № ГП148168
    Поставка товаров для обеспечения хозяйственной деятельности для нужд Банка ГПБ (АО)
    Поставка товаров для обеспечения хозяйственной деятельности для нужд Банка ГПБ (АО)
    580785
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    6
    Регион:
    Москва
    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Запрос (ценовых) котировок № 32211085466
    Поставка песка гидронамывного в карьере расположенном рядом с 882 км ФАД Р-404 для Филиала №5 АО "ГК "Северавтодор"
    Поставка песка гидронамывного в карьере расположенном рядом с 882 км ФАД Р-404 для Филиала №5...
    594273
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    792 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ДМУ
    Запрос предложений № ГП237292
    Поставка песка среднего модуля крупности для объекта строительства "Реконструкция автомобильной дороги Лобня - аэропорт Шереметьево".
    Поставка песка среднего модуля крупности для объекта строительства "Реконструкция...
    594034
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225872
    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки. II очередь»
    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Ево-Яхинского...
    592628
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП136184
    333/15.12.21/ППЖТ/КО/Э Оказание услуг по предоставлению доступа к информационно-справочной системе: Электронная система "Охрана труда"
    333/15.12.21/ППЖТ/КО/Э Оказание услуг по предоставлению доступа к информационно-справочной...
    577006
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    136 179
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Открытый запрос цен в электронной форме № 32211085414
    Закупка офисных стульев для факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова (125 шт.) (223.ЗЦ.29; Id47707)
    Закупка офисных стульев для факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова (125 шт.)...
    594216
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый запрос цен в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    211 688
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211085427
    Закупка продуктов питания (воды питьевой) для обособленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (5000 шт.) (223.ЗК.2021; Id47740)
    Закупка продуктов питания (воды питьевой) для обособленного подразделения "Столовые...
    594249
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    520 650
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211085439
    Закупка букетов, живых срезанных цветов, венков и цветочных композиций из срезанных цветов для управления протокольных мероприятий МГУ имени М.В. Ломоносова () (223.ЗК.2022; Id47765)
    Закупка букетов, живых срезанных цветов, венков и цветочных композиций из срезанных цветов для...
    594263
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    1 260 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить