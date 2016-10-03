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Номер извещения
31604091917
Уникальный номер закупки
1-ОАЭФ2016
Наименование закупки
поставка кондитерских изделий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 14:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
Почтовый адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Контактный телефон
+7 846 332-13-22
Факс
+7 846 333-77-74
Адрес электронной почты
d.erepov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерепов Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кондитерских изделий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2016 11:00 GMT +303.10.2016 11:0003.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604091917Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кондитерских изделий Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.10.2016 11:0004.10.2016 11:0004.10.2016 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31604091917Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка кондитерских изделий Екатеринбург
Дата и время проведения
05.10.2016 11:0005.10.2016 11:0005.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31604091917Дата и время проведения Поставка кондитерских изделий Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
06.10.2016 11:0006.10.2016 11:0006.10.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604091917Подведение итогов не позднее Поставка кондитерских изделий Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кондитерских изделий
Начальная цена
4 785 501,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
95 710,03 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
45155
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Таврическая, д.3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
10.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 45155
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