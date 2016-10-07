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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения кустов скважин ЕР-1, ЕР-2, новых кустов NP-1, WP-1, WP-2 и коридоров коммуникаций». СИКН.

    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения кустов скважин ЕР-1, ЕР-2, новых кустов NP-1, WP-1, WP-2 и коридоров коммуникаций». СИКН.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2016 18:0007.10.2016 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609421Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения кустов скважин ЕР-1, ЕР-2, новых кустов NP-1, WP-1, WP-2 и коридоров коммуникаций». СИКН.Северо-ВосточныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП609421

    Уникальный номер закупки

    ЗП-160829/11

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения кустов скважин ЕР-1, ЕР-2, новых кустов NP-1, WP-1, WP-2 и коридоров коммуникаций». СИКН.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.09.2016 14:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Инструкция по закупке №ЗП-160829/11

    Форма договора с приложениями

    Техническое задание

    Рабочая документация

    Форма разделительной ведомости

    Форма коммерческого предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 221-31-32 доб. 1749

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    Ezdobnyakova@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Здобнякова Екатерина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Северо-Восточный

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения кустов скважин ЕР-1, ЕР-2, новых кустов NP-1, WP-1, WP-2 и коридоров коммуникаций». СИКН.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2016 18:00 GMT +307.10.2016 18:0007.10.2016 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609421Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения кустов скважин ЕР-1, ЕР-2, новых кустов NP-1, WP-1, WP-2 и коридоров коммуникаций». СИКН.Северо-Восточный

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2016 18:0007.10.2016 18:0007.10.2016 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609421Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения кустов скважин ЕР-1, ЕР-2, новых кустов NP-1, WP-1, WP-2 и коридоров коммуникаций». СИКН.Северо-Восточный

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2016 18:0021.10.2016 18:0021.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609421Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения кустов скважин ЕР-1, ЕР-2, новых кустов NP-1, WP-1, WP-2 и коридоров коммуникаций». СИКН.Северо-Восточный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201621.10.2016 18:0021.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609421Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения кустов скважин ЕР-1, ЕР-2, новых кустов NP-1, WP-1, WP-2 и коридоров коммуникаций». СИКН.Северо-Восточный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения кустов скважин ЕР-1, ЕР-2, новых кустов NP-1, WP-1, WP-2 и коридоров коммуникаций». СИКН.

    Начальная цена

    55 094 714,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим Заданием и рабочей документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Архангельская область, Ненецкий АО, Харьягинское месторождениеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ежемесячные платежи по Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика по реквизитам, указанным в Договоре, за фактически выполненные Генеральным подрядчиком и принятые Заказчиком в оплачиваемом периоде Работы в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней после получения от Генерального подрядчика счета и счета-фактуры, выставленных на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, подписанных обеими Сторонами и представленных Заказчику в оригинале согласно статье 9.1 Договора. Стоимость выполненных и принятых и принятых работ за отчетный период, изложенная в счете, указывается за вычетом 10% стоимости работ за отчетный период. Оплата оставшейся суммы в размере 10% стоимости работ, отраженных в форме № КС-3, производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11. Платежи по Договору осуществляются банковским переводом. Датой оплаты по Договору, с которой обязанность Заказчика по оплате считается выполненной, является дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительно-монтажные и пусконаладочные работы"

    Кол-во: 0

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