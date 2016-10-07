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Номер извещения
ГП609421
Уникальный номер закупки
ЗП-160829/11
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения кустов скважин ЕР-1, ЕР-2, новых кустов NP-1, WP-1, WP-2 и коридоров коммуникаций». СИКН.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 14:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 221-31-32 доб. 1749
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
Ezdobnyakova@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Здобнякова Екатерина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Северо-Восточный
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Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения кустов скважин ЕР-1, ЕР-2, новых кустов NP-1, WP-1, WP-2 и коридоров коммуникаций». СИКН.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2016 18:00 GMT +307.10.2016 18:0007.10.2016 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609421Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения кустов скважин ЕР-1, ЕР-2, новых кустов NP-1, WP-1, WP-2 и коридоров коммуникаций». СИКН.Северо-Восточный
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2016 18:0007.10.2016 18:0007.10.2016 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609421Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения кустов скважин ЕР-1, ЕР-2, новых кустов NP-1, WP-1, WP-2 и коридоров коммуникаций». СИКН.Северо-Восточный
Подведение итогов не позднее
21.10.2016 18:0021.10.2016 18:0021.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609421Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения кустов скважин ЕР-1, ЕР-2, новых кустов NP-1, WP-1, WP-2 и коридоров коммуникаций». СИКН.Северо-Восточный
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.10.201621.10.2016 18:0021.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609421Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения кустов скважин ЕР-1, ЕР-2, новых кустов NP-1, WP-1, WP-2 и коридоров коммуникаций». СИКН.Северо-Восточный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения кустов скважин ЕР-1, ЕР-2, новых кустов NP-1, WP-1, WP-2 и коридоров коммуникаций». СИКН.
Начальная цена
55 094 714,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим Заданием и рабочей документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Архангельская область, Ненецкий АО, Харьягинское месторождениеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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