Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Ежемесячные платежи по Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика по реквизитам, указанным в Договоре, за фактически выполненные Генеральным подрядчиком и принятые Заказчиком в оплачиваемом периоде Работы в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней после получения от Генерального подрядчика счета и счета-фактуры, выставленных на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, подписанных обеими Сторонами и представленных Заказчику в оригинале согласно статье 9.1 Договора. Стоимость выполненных и принятых и принятых работ за отчетный период, изложенная в счете, указывается за вычетом 10% стоимости работ за отчетный период. Оплата оставшейся суммы в размере 10% стоимости работ, отраженных в форме № КС-3, производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11. Платежи по Договору осуществляются банковским переводом. Датой оплаты по Договору, с которой обязанность Заказчика по оплате считается выполненной, является дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика.