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    Главная / Торги / Поставка на объект и монтаж: Ворота подъемно-секционные производства фирмы HORMANN (согласно прикрепленной проектной документации)

    Поставка на объект и монтаж: Ворота подъемно-секционные производства фирмы HORMANN (согласно прикрепленной проектной документации)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2016 17:0015.09.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609414Дата и время окончания срока приема заявок Поставка на объект и монтаж: Ворота подъемно-секционные производства фирмы HORMANN (согласно прикрепленной проектной документации) ДомодедовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП609414

    Уникальный номер закупки

    1962,2170

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка на объект и монтаж: Ворота подъемно-секционные производства фирмы HORMANN (согласно прикрепленной проектной документации)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.09.2016 11:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Проектная документация КНС

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Проектная документация ТК

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Юридический адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Контактный телефон

    +7 495 660-91-91 доб. 184

    Факс

    +7 495 660-91-91

    Адрес электронной почты

    evgeniy.novikov@mega-stroy.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Новиков Евгений Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Домодедово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка на объект и монтаж: Ворота подъемно-секционные производства фирмы HORMANN (согласно прикрепленной проектной документации)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2016 17:00 GMT +315.09.2016 17:0015.09.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609414Дата и время окончания срока приема заявок Поставка на объект и монтаж: Ворота подъемно-секционные производства фирмы HORMANN (согласно прикрепленной проектной документации) Домодедово

    Дата и время вскрытия заявок

    15.09.2016 17:0015.09.2016 17:0015.09.2016 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609414Дата и время вскрытия заявок Поставка на объект и монтаж: Ворота подъемно-секционные производства фирмы HORMANN (согласно прикрепленной проектной документации) Домодедово

    Подведение итогов не позднее

    16.09.2016 12:0016.09.2016 12:0016.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609414Подведение итогов не позднее Поставка на объект и монтаж: Ворота подъемно-секционные производства фирмы HORMANN (согласно прикрепленной проектной документации) Домодедово

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    16.09.201616.09.2016 12:0016.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609414Подведение итогов не позднее Поставка на объект и монтаж: Ворота подъемно-секционные производства фирмы HORMANN (согласно прикрепленной проектной документации) Домодедово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка на объект и монтаж: Ворота подъемно-секционные производства фирмы HORMANN (согласно прикрепленной проектной документации)

    Начальная цена

    1 660 550,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка до адреса: г. Домодедово, ул. Логистическая. д. 1, Промзона ПЛК "Северное Домодедово" с 08:00 до 17:00,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Адрес местонахождения

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Проектная документация КНС

    28.09.2016

    Проектная документация ТК

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ворота подъемно-секционные 3100*3250 (Н) направляющая VU, RAL 9003 снаружи и изнутри "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Ворота подъемно-секционные 3050*3250 (Н) направляющая HU, RAL 9003 снаружи и изнутри "

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Ворота подъемно-секционные 3100*3250 (Н) направляющая HU, RAL 9003 снаружи и изнутри "

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Ворота подъемно-секционные 3700*3250 (Н) направляющая VU, RAL 9003 снаружи и изнутри "

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Ворота подъемно-секционные 3000*3250 (вертикальная направляющая с низко-расположенным торсионно-пружинным валом) RAL 9003 ( с двух сторон)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Ворота подъемно-секционные 3000*3250 (высоковедущая направляющая с низко-расположенным торсионно-пружинным валом) RAL 9003 ( с двух сторон)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Ворота подъемно-секционные 3600*3250 (вертикальная направляющая с низко-расположенным торсионно-пружинным валом) RAL 9003 ( с двух сторон)"

    Кол-во: 2

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