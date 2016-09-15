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Номер извещения
ГП609414
Уникальный номер закупки
1962,2170
Наименование закупки
Поставка на объект и монтаж: Ворота подъемно-секционные производства фирмы HORMANN (согласно прикрепленной проектной документации)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 11:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 184
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
evgeniy.novikov@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Новиков Евгений Александрович
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Поставка на объект и монтаж: Ворота подъемно-секционные производства фирмы HORMANN (согласно прикрепленной проектной документации)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2016 17:00 GMT +315.09.2016 17:0015.09.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609414Дата и время окончания срока приема заявок Поставка на объект и монтаж: Ворота подъемно-секционные производства фирмы HORMANN (согласно прикрепленной проектной документации) Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2016 17:0015.09.2016 17:0015.09.2016 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609414Дата и время вскрытия заявок Поставка на объект и монтаж: Ворота подъемно-секционные производства фирмы HORMANN (согласно прикрепленной проектной документации) Домодедово
Подведение итогов не позднее
16.09.2016 12:0016.09.2016 12:0016.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609414Подведение итогов не позднее Поставка на объект и монтаж: Ворота подъемно-секционные производства фирмы HORMANN (согласно прикрепленной проектной документации) Домодедово
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка на объект и монтаж: Ворота подъемно-секционные производства фирмы HORMANN (согласно прикрепленной проектной документации)
Начальная цена
1 660 550,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка до адреса: г. Домодедово, ул. Логистическая. д. 1, Промзона ПЛК "Северное Домодедово" с 08:00 до 17:00,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Отсутствуют
F
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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