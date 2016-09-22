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Номер извещения
31604090313
Уникальный номер закупки
481/2016-ЗК
Наименование закупки
На право заключения договора поставки мучных кондитерских изделий (печенье, крекер, пряники) (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 10:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ткаченко Зоя Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Закупки и тендеры Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мучных кондитерских изделий (крекер, печенье) в ассортименте (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.09.2016 11:00 GMT +322.09.2016 11:0022.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090313Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мучных кондитерских изделий (крекер, печенье) в ассортименте (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск) Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
22.09.2016 11:0022.09.2016 11:0022.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604090313Дата и время вскрытия заявок Поставка мучных кондитерских изделий (крекер, печенье) в ассортименте (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск) Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мучных кондитерских изделий (крекер, печенье) в ассортименте (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск)
Начальная цена
940 725,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с котировочной документацией (ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
«Гавань» (г. Владивосток, ул. Карьерная 52), «Бригантина» (г. Владивосток, ул. Вилкова 41), «Надежда» (г. Владивосток, пер. Камский 6), «Приморье» (г. Уссурийск, пер. Тихий, 4в), «Березка» (г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 51в)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
10.72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 23000
Поставка мучных кондитерских изделий (пряники) в ассортименте (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.09.2016 11:00 GMT +322.09.2016 11:0022.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090313Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мучных кондитерских изделий (пряники) в ассортименте (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск) Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
22.09.2016 11:0022.09.2016 11:0022.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604090313Дата и время вскрытия заявок Поставка мучных кондитерских изделий (пряники) в ассортименте (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск) Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мучных кондитерских изделий (пряники) в ассортименте (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск)
Начальная цена
556 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с котировочной документацией (ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
«Гавань» (г. Владивосток, ул. Карьерная 52), «Бригантина» (г. Владивосток, ул. Вилкова 41), «Надежда» (г. Владивосток, пер. Камский 6), «Приморье» (г. Уссурийск, пер. Тихий, 4в), «Березка» (г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 51в)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
10.72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14000
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