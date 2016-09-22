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    Главная / Торги / На право заключения договора поставки мучных кондитерских изделий (печенье, крекер, пряники) (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск)

    На право заключения договора поставки мучных кондитерских изделий (печенье, крекер, пряники) (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.09.2016 11:0022.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090313Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мучных кондитерских изделий (пряники) в ассортименте (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск) ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31604090313

    Уникальный номер закупки

    481/2016-ЗК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора поставки мучных кондитерских изделий (печенье, крекер, пряники) (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.09.2016 10:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация № 481/2016-ЗК

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ткаченко Зоя Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский Край

    Закупки и тендеры Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мучных кондитерских изделий (крекер, печенье) в ассортименте (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.09.2016 11:00 GMT +322.09.2016 11:0022.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090313Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мучных кондитерских изделий (крекер, печенье) в ассортименте (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск) Хабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    22.09.2016 11:0022.09.2016 11:0022.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604090313Дата и время вскрытия заявок Поставка мучных кондитерских изделий (крекер, печенье) в ассортименте (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск) Хабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.201623.09.2016 05:0023.09.2016 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090313Подведение итогов не позднее Поставка мучных кондитерских изделий (крекер, печенье) в ассортименте (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск) Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мучных кондитерских изделий (крекер, печенье) в ассортименте (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск)

    Начальная цена

    940 725,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с котировочной документацией (ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    «Гавань» (г. Владивосток, ул. Карьерная 52), «Бригантина» (г. Владивосток, ул. Вилкова 41), «Надежда» (г. Владивосток, пер. Камский 6), «Приморье» (г. Уссурийск, пер. Тихий, 4в), «Березка» (г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 51в)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет. Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента приема Товара и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком счетов-фактур и товарных накладных (ТОРГ-12). В случае приемки товара с расхождениями в количестве и внесения изменений в документ (вычерки), указанный срок исчисляется с даты поступления исправленных отгрузочных документов (ТОРГ - 12 и счет - фактуры).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    10.72

    Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка мучных кондитерских изделий (крекер, печенье) в ассортименте (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск)"

    Кол-во: 23000

    Лот 2

    Поставка мучных кондитерских изделий (пряники) в ассортименте (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.09.2016 11:00 GMT +322.09.2016 11:0022.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090313Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мучных кондитерских изделий (пряники) в ассортименте (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск) Хабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    22.09.2016 11:0022.09.2016 11:0022.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604090313Дата и время вскрытия заявок Поставка мучных кондитерских изделий (пряники) в ассортименте (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск) Хабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.201623.09.2016 05:0023.09.2016 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090313Подведение итогов не позднее Поставка мучных кондитерских изделий (пряники) в ассортименте (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск) Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мучных кондитерских изделий (пряники) в ассортименте (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск)

    Начальная цена

    556 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с котировочной документацией (ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    «Гавань» (г. Владивосток, ул. Карьерная 52), «Бригантина» (г. Владивосток, ул. Вилкова 41), «Надежда» (г. Владивосток, пер. Камский 6), «Приморье» (г. Уссурийск, пер. Тихий, 4в), «Березка» (г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 51в)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет. Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента приема Товара и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком счетов-фактур и товарных накладных (ТОРГ-12). В случае приемки товара с расхождениями в количестве и внесения изменений в документ (вычерки), указанный срок исчисляется с даты поступления исправленных отгрузочных документов (ТОРГ - 12 и счет - фактуры).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    10.72

    Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка мучных кондитерских изделий (пряники) в ассортименте (чайные г. Владивосток, г. Уссурийск)"

    Кол-во: 14000

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