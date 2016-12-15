Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества – квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, СЗАО, улица Авиационная, д. 79, кв.55 (с машиноместом)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП609373 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества – квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, СЗАО, улица Авиационная, д. 79, кв.55 (с машиноместом) Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение

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