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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП609373
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества – квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, СЗАО, улица Авиационная, д. 79, кв.55 (с машиноместом)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2016 13:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 983-18-81
Факс
+7 495 983-18-81
Адрес электронной почты
sale@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрова Лидия Ильинична
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Закупки и тендеры Услуги по продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на фиксированное время года
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Квартира свободной планировки общей площадью 156,7 кв. м, расположенная по адресу: г. Москва, СЗАО, улица Авиационная, д. 79, кв.55 (с машиноместом)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2016 16:00 GMT +315.12.2016 16:0015.12.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609373Дата и время окончания срока приема заявок Квартира свободной планировки общей площадью 156,7 кв. м, расположенная по адресу: г. Москва, СЗАО, улица Авиационная, д. 79, кв.55 (с машиноместом)г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.12.2016 18:0015.12.2016 18:0015.12.2016 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП609373Дата окончания срока рассмотрения заявок Квартира свободной планировки общей площадью 156,7 кв. м, расположенная по адресу: г. Москва, СЗАО, улица Авиационная, д. 79, кв.55 (с машиноместом)г.Москва
Дата и время проведения
16.12.2016 11:0016.12.2016 11:0016.12.2016 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП609373Дата и время проведения Квартира свободной планировки общей площадью 156,7 кв. м, расположенная по адресу: г. Москва, СЗАО, улица Авиационная, д. 79, кв.55 (с машиноместом)г.Москва
Подведение итогов не позднее
23.12.2016 15:0023.12.2016 15:0023.12.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609373Подведение итогов не позднее Квартира свободной планировки общей площадью 156,7 кв. м, расположенная по адресу: г. Москва, СЗАО, улица Авиационная, д. 79, кв.55 (с машиноместом)г.Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Квартира свободной планировки общей площадью 156,7 кв. м, расположенная по адресу: г. Москва, СЗАО, улица Авиационная, д. 79, кв.55 (с машиноместом)
Начальная цена
54 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Отсутствуют
68.31.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Квартира свободной планировки общей площадью 156,7 кв. м, расположенная по адресу: г. Москва, СЗАО, улица Авиационная, д. 79, кв.55 (с машиноместом)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2016 16:00 GMT +315.12.2016 16:0015.12.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609373Дата и время окончания срока приема заявок Квартира свободной планировки общей площадью 156,7 кв. м, расположенная по адресу: г. Москва, СЗАО, улица Авиационная, д. 79, кв.55 (с машиноместом)г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.12.2016 18:0015.12.2016 18:0015.12.2016 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП609373Дата окончания срока рассмотрения заявок Квартира свободной планировки общей площадью 156,7 кв. м, расположенная по адресу: г. Москва, СЗАО, улица Авиационная, д. 79, кв.55 (с машиноместом)г.Москва
Дата и время проведения
16.12.2016 11:0016.12.2016 11:0016.12.2016 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП609373Дата и время проведения Квартира свободной планировки общей площадью 156,7 кв. м, расположенная по адресу: г. Москва, СЗАО, улица Авиационная, д. 79, кв.55 (с машиноместом)г.Москва
Подведение итогов не позднее
23.12.2016 15:0023.12.2016 15:0023.12.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609373Подведение итогов не позднее Квартира свободной планировки общей площадью 156,7 кв. м, расположенная по адресу: г. Москва, СЗАО, улица Авиационная, д. 79, кв.55 (с машиноместом)г.Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Квартира свободной планировки общей площадью 156,7 кв. м, расположенная по адресу: г. Москва, СЗАО, улица Авиационная, д. 79, кв.55 (с машиноместом)
Начальная цена
54 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Отсутствуют
68.31.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов