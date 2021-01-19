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    Главная / Торги / Поставка периодических изданий (13442-ЭА) 0891200000620012919

    Поставка периодических изданий (13442-ЭА) 0891200000620012919

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 01:0019.01.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0891200000620012919Дата и время окончания срока приема заявок Поставка периодических изданий (13442-ЭА)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0891200000620012919

    Уникальный номер закупки

    0891200000620012919

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка периодических изданий (13442-ЭА) 0891200000620012919

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    24.12.2020 08:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК"
    Все закупки и тендеры ГКУ "ЗАБГОСЗАКУП"

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка периодических изданий (13442-ЭА)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0891200000620012919Подведение итогов не позднее Поставка периодических изданий (13442-ЭА)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка периодических изданий (13442-ЭА)

    Начальная цена

    207 788,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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