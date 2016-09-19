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    Главная / Торги / Закупка стропов и захватов для ООО "МРТС ЗАПАД"

    Закупка стропов и захватов для ООО "МРТС ЗАПАД"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.09.2016 13:0019.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609346Дата и время окончания срока приема заявок Закупка стропов и захватов для ООО "МРТС ЗАПАД"КалининградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП609346

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка стропов и захватов для ООО "МРТС ЗАПАД"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.09.2016 15:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    чертеж2

    чертеж1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТС ЗАПАД
    Все закупки и тендеры МРТС ЗАПАД

    Юридический адрес

    236011, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ватутина, 18

    Почтовый адрес

    236011, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ватутина, 18

    Контактный телефон

    +7 818 229-56-50 доб. 309

    Факс

    +7 818 229-56-50

    Адрес электронной почты

    innamrts@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Погодина Инна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская Область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка стропов и захватов для ООО "МРТС ЗАПАД"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.09.201623.09.2016 18:0023.09.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609346Подведение итогов не позднее Закупка стропов и захватов для ООО "МРТС ЗАПАД"Калининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка стропов и захватов для ООО "МРТС ЗАПАД"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    место поставки - г.Архангельск, ул.Дрейера, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    50% предоплата, 50% по факту поставки в течение 10(десяти) рабочих дней с даты поставки Продукции и получения Покупателем оригиналов документов в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МРТС ЗАПАД
    Все закупки и тендеры МРТС ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    236011, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ватутина, 18

    Наименование заказчика

    МРТС ЗАПАД
    Все закупки и тендеры МРТС ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    236011, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ватутина, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строп текстильный петлевой СТП 3/4000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Строп текстильный петлевой СТП 5/6000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Строп текстильный петлевой СТП 15/6000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Строп текстильный петлевой СТП 15/8000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Захват АКМ 6600К.30.142.200СБ с траверсой под трубу 1420 мм"

    Кол-во: 6

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