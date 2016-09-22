Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Калининградская обл., г. Балтийск, ул. А. Невского, военный городок №67, лит. 29 Калининградская обл., г. Балтийск, пр-кт Ленина, в районе дома 65, лит Г Калининградская обл., г. Балтийск, Военный городок 22, лит. 52 Калининградская обл., г. Балтийск, военный городок №25, в районе военной гавани, лит. 70 Калининградская обл., г. Гвардейск, ул. Гагарина, дом №20/1, лит. А Калининградская обл., Гусевский район, г. Гусев, проспект Ленина, дом №5А Калининградская обл., Светлогорский городской округ, пос. Донское, ул. Садовая, дом №4а, лит. А Калининградская обл., Гвардейский район, пос. Ершово, лит. 7 Калининградская обл., Зеленоградский район, г. Зеленоградск, военный городок №1, лит. 14 Калининградская обл., г. Калининград, ул. Горького, дом "б/н, в/г №3, на восток от дома № 180 по улице Горького Калининградская обл., Багратионовский район, г. Ладушкин, Военный городок №1, лит. 178 Калининградская обл., Багратионовский район, г. Мамоново, ул. Белоусова, Военный городок №1, лит. 5 Калининградская обл., Балтийский р-н, п. Парусное, Военный городок №1, 250 м на юго-запад от жилого дома №1 п. Парусное, лит. 24 Калининградская обл., г.Приморск, ул. Янтарная, военный городок №1, лит. 155 Калининградская обл., Гурьевский район, пос. Рябиновка, лит. 51 Калининградская обл., Гурьевский район, пос. Сосновка, военный городок №2, №7, лит. А Калининградская обл., пос. Черепаново, лит. А Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >