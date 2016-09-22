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    Главная / Торги / Выполнение кадастровых работ

    Выполнение кадастровых работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.09.2016 12:0022.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604084214Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение кадастровых работг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.НПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31604084214

    Уникальный номер закупки

    81-ЭЗК2016

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение кадастровых работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.09.2016 15:51

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    №81-ЭЗК2016

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 812 429-49-24 доб. 234

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    zakupki-zvo@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бадаев Равиль Шамилевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение кадастровых работ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.09.2016 12:00 GMT +322.09.2016 12:0022.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604084214Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение кадастровых работг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Дата и время вскрытия заявок

    22.09.2016 12:0022.09.2016 12:0022.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604084214Дата и время вскрытия заявок Выполнение кадастровых работг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    23.09.201623.09.2016 16:0023.09.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604084214Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение кадастровых работ

    Начальная цена

    260 780,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок (информационной карте)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Калининградская обл., г. Балтийск, ул. А. Невского, военный городок №67, лит. 29 Калининградская обл., г. Балтийск, пр-кт Ленина, в районе дома 65, лит Г Калининградская обл., г. Балтийск, Военный городок 22, лит. 52 Калининградская обл., г. Балтийск, военный городок №25, в районе военной гавани, лит. 70 Калининградская обл., г. Гвардейск, ул. Гагарина, дом №20/1, лит. А Калининградская обл., Гусевский район, г. Гусев, проспект Ленина, дом №5А Калининградская обл., Светлогорский городской округ, пос. Донское, ул. Садовая, дом №4а, лит. А Калининградская обл., Гвардейский район, пос. Ершово, лит. 7 Калининградская обл., Зеленоградский район, г. Зеленоградск, военный городок №1, лит. 14 Калининградская обл., г. Калининград, ул. Горького, дом "б/н, в/г №3, на восток от дома № 180 по улице Горького Калининградская обл., Багратионовский район, г. Ладушкин, Военный городок №1, лит. 178 Калининградская обл., Багратионовский район, г. Мамоново, ул. Белоусова, Военный городок №1, лит. 5 Калининградская обл., Балтийский р-н, п. Парусное, Военный городок №1, 250 м на юго-запад от жилого дома №1 п. Парусное, лит. 24 Калининградская обл., г.Приморск, ул. Янтарная, военный городок №1, лит. 155 Калининградская обл., Гурьевский район, пос. Рябиновка, лит. 51 Калининградская обл., Гурьевский район, пос. Сосновка, военный городок №2, №7, лит. А Калининградская обл., пос. Черепаново, лит. А Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных работ осуществляется поэтапно. Стоимость по каждому этапу выполнения кадастровых работ в отношении земельных участков определяется в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору. Заказчик обязуется оплачивать поэтапно выполненные в соответствии с Приложением №3 (Задание) и Приложением № 2 (Техническое задание) и принятые от Подрядчика по акту сдачи-приемки работы в течение 5 (пяти) банковских дней с даты их подписания и предоставления Подрядчиком соответствующего счета, счет-фактуры. Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.7

    Кадастровая деятельность

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение кадастровых работ"

    Кол-во: 17

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