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Номер извещения
31604084214
Уникальный номер закупки
81-ЭЗК2016
Наименование закупки
Выполнение кадастровых работ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
09.09.2016 15:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Почтовый адрес
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Контактный телефон
+7 812 429-49-24 доб. 234
Факс
+7 812 429-49-24
Адрес электронной почты
zakupki-zvo@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бадаев Равиль Шамилевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение кадастровых работ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.09.2016 12:00 GMT +322.09.2016 12:0022.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604084214Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение кадастровых работг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Дата и время вскрытия заявок
22.09.2016 12:0022.09.2016 12:0022.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604084214Дата и время вскрытия заявок Выполнение кадастровых работг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение кадастровых работ
Начальная цена
260 780,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок (информационной карте)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Калининградская обл., г. Балтийск, ул. А. Невского, военный городок №67, лит. 29 Калининградская обл., г. Балтийск, пр-кт Ленина, в районе дома 65, лит Г Калининградская обл., г. Балтийск, Военный городок 22, лит. 52 Калининградская обл., г. Балтийск, военный городок №25, в районе военной гавани, лит. 70 Калининградская обл., г. Гвардейск, ул. Гагарина, дом №20/1, лит. А Калининградская обл., Гусевский район, г. Гусев, проспект Ленина, дом №5А Калининградская обл., Светлогорский городской округ, пос. Донское, ул. Садовая, дом №4а, лит. А Калининградская обл., Гвардейский район, пос. Ершово, лит. 7 Калининградская обл., Зеленоградский район, г. Зеленоградск, военный городок №1, лит. 14 Калининградская обл., г. Калининград, ул. Горького, дом "б/н, в/г №3, на восток от дома № 180 по улице Горького Калининградская обл., Багратионовский район, г. Ладушкин, Военный городок №1, лит. 178 Калининградская обл., Багратионовский район, г. Мамоново, ул. Белоусова, Военный городок №1, лит. 5 Калининградская обл., Балтийский р-н, п. Парусное, Военный городок №1, 250 м на юго-запад от жилого дома №1 п. Парусное, лит. 24 Калининградская обл., г.Приморск, ул. Янтарная, военный городок №1, лит. 155 Калининградская обл., Гурьевский район, пос. Рябиновка, лит. 51 Калининградская обл., Гурьевский район, пос. Сосновка, военный городок №2, №7, лит. А Калининградская обл., пос. Черепаново, лит. А Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
71.12.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 17
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