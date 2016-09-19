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    Главная / Торги / Запрос ценовых предложений на металлопрокат 20мм ст.09Г2С, объем 11,300 тонн

    Запрос ценовых предложений на металлопрокат 20мм ст.09Г2С, объем 11,300 тонн

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.09.2016 10:3019.09.2016 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609330Дата и время окончания срока приема заявок согласно извещенияКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП609330

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых предложений на металлопрокат 20мм ст.09Г2С, объем 11,300 тонн

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.09.2016 15:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 111-42-03

    Факс

    Адрес электронной почты

    Aleksey.Generalov1@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Генералов Алексей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно извещения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.09.2016 10:30 GMT +319.09.2016 10:3019.09.2016 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609330Дата и время окончания срока приема заявок согласно извещенияКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    19.09.2016 10:3019.09.2016 10:3019.09.2016 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609330Дата и время вскрытия заявок согласно извещенияКолпино

    Подведение итогов не позднее

    23.09.2016 10:3023.09.2016 10:3023.09.2016 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609330Подведение итогов не позднее согласно извещенияКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.201623.09.2016 10:3023.09.2016 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609330Подведение итогов не позднее согласно извещенияКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно извещения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.3

    Производство листового горячекатаного стального проката

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно извещения"

    Кол-во: 0

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