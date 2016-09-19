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Номер извещения
ГП609330
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых предложений на металлопрокат 20мм ст.09Г2С, объем 11,300 тонн
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.09.2016 15:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 111-42-03
Факс
Адрес электронной почты
Aleksey.Generalov1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Генералов Алексей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно извещения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.09.2016 10:30 GMT +319.09.2016 10:3019.09.2016 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609330Дата и время окончания срока приема заявок согласно извещенияКолпино
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2016 10:3019.09.2016 10:3019.09.2016 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609330Дата и время вскрытия заявок согласно извещенияКолпино
Подведение итогов не позднее
23.09.2016 10:3023.09.2016 10:3023.09.2016 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609330Подведение итогов не позднее согласно извещенияКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно извещения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
24.10.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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