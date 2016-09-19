Выполнение фрезерной операции на деталях 9.95.748.000.001 "Элемент закладной"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Порядок оплаты выбирается Поставщиком из следующих вариантов:Вариант №1:В течение 3 календарных дней после подписания Сторонами договора, Исполнитель представляет Заказчику счет на предварительную оплату в размере 30% от стоимость договора. Заказчик осуществляет предварительную оплату по договору на основании счета, полученного от Исполнителя в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.В течение 3 календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных Работ, Исполнитель представляет Заказчику счет на окончательную оплату в размере 70% от стоимости договора. Заказчик осуществляет окончательную оплату по договору на основании счета, полученного от исполнителя в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.Вариант №2:В течение 3 календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных Работ, Исполнитель представляет Заказчику счет на оплату по договору в размере 100% от стоимости договора. Заказчик осуществляет оплату по договору на основании счета, полученного от Исполнителя в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.В течении 3 календарных дней после подписания Сторонами настоящего договора, Заказчик для выполнения Работы передает Исполнителю детали 9.95.748.000.001 "Элемент закладной"Обработанные детали Исполнитель передает автотранспортной компании для доставки, на склад Заказчика. Доставка производится за счет Исполнителя.