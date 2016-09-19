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    Главная / Торги / Выполнение фрезерной операции на деталях 9.95.748.000.001 "Элемент закладной"

    Выполнение фрезерной операции на деталях 9.95.748.000.001 "Элемент закладной"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.09.2016 08:0019.09.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604082725Дата и время окончания срока приема заявок Элемент закладной (чертёж 9.95.748.000.001)Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31604082725

    Уникальный номер закупки

    ЭТП-ГПБ-282

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение фрезерной операции на деталях 9.95.748.000.001 "Элемент закладной"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.09.2016 12:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о закупке

    Документация о закупке

    Проект договора

    Технические требования

    Чертеж

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-61-72

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коротков Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Элемент закладной (чертёж 9.95.748.000.001)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.09.2016 08:00 GMT +319.09.2016 08:0019.09.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604082725Дата и время окончания срока приема заявок Элемент закладной (чертёж 9.95.748.000.001)Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    19.09.2016 08:0019.09.2016 08:0019.09.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604082725Дата и время вскрытия заявок Элемент закладной (чертёж 9.95.748.000.001)Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.201620.09.2016 13:0020.09.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604082725Подведение итогов не позднее Элемент закладной (чертёж 9.95.748.000.001)Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Элемент закладной (чертёж 9.95.748.000.001)

    Начальная цена

    301 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    3 014,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество обрабатываемых деталей - 4 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, Острогожская, 109.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Порядок оплаты выбирается Поставщиком из следующих вариантов:Вариант №1:В течение 3 календарных дней после подписания Сторонами договора, Исполнитель представляет Заказчику счет на предварительную оплату в размере 30% от стоимость договора. Заказчик осуществляет предварительную оплату по договору на основании счета, полученного от Исполнителя в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.В течение 3 календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных Работ, Исполнитель представляет Заказчику счет на окончательную оплату в размере 70% от стоимости договора. Заказчик осуществляет окончательную оплату по договору на основании счета, полученного от исполнителя в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.Вариант №2:В течение 3 календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных Работ, Исполнитель представляет Заказчику счет на оплату по договору в размере 100% от стоимости договора. Заказчик осуществляет оплату по договору на основании счета, полученного от Исполнителя в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.В течении 3 календарных дней после подписания Сторонами настоящего договора, Заказчик для выполнения Работы передает Исполнителю детали 9.95.748.000.001 "Элемент закладной"Обработанные детали Исполнитель передает автотранспортной компании для доставки, на склад Заказчика. Доставка производится за счет Исполнителя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.1

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент закладной (чертёж 9.95.748.000.001)"

    Кол-во: 4

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