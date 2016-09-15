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    Главная / Торги / Запрос на поставку бронзовых втулок

    Запрос на поставку бронзовых втулок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2016 08:0015.09.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609299Дата и время окончания срока приема заявок Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф155*125 h-160 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф100*65 h-100 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф150*120 h-130 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф100*75 h-70 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф90*55 h-220 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф217*175 h-180 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф217*175 h-230 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф255*200 h-260 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф255*200 h-210 ммООО "УМЗ"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП609299

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос на поставку бронзовых втулок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.09.2016 07:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-72-23

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    a.v.fominyh@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фоминых Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    ООО "УМЗ"

    Закупки и тендеры Металлы основные

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф155*125 h-160 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф100*65 h-100 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф150*120 h-130 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф100*75 h-70 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф90*55 h-220 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф217*175 h-180 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф217*175 h-230 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф255*200 h-260 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф255*200 h-210 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2016 08:00 GMT +315.09.2016 08:0015.09.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609299Дата и время окончания срока приема заявок Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф155*125 h-160 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф100*65 h-100 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф150*120 h-130 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф100*75 h-70 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф90*55 h-220 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф217*175 h-180 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф217*175 h-230 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф255*200 h-260 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф255*200 h-210 ммООО "УМЗ"

    Дата и время вскрытия заявок

    15.09.2016 08:0015.09.2016 08:0015.09.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609299Дата и время вскрытия заявок Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф155*125 h-160 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф100*65 h-100 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф150*120 h-130 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф100*75 h-70 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф90*55 h-220 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф217*175 h-180 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф217*175 h-230 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф255*200 h-260 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф255*200 h-210 ммООО "УМЗ"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201630.09.2016 14:0030.09.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609299Подведение итогов не позднее Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф155*125 h-160 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф100*65 h-100 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф150*120 h-130 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф100*75 h-70 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф90*55 h-220 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф217*175 h-180 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф217*175 h-230 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф255*200 h-260 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф255*200 h-210 ммООО "УМЗ"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф155*125 h-160 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф100*65 h-100 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф150*120 h-130 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф100*75 h-70 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф90*55 h-220 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф217*175 h-180 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф217*175 h-230 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф255*200 h-260 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф255*200 h-210 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    76 штуки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара осуществляется Поставщиком на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33; Цену необходимо указывать с учетом упаковки, доставки товара на склад покупателя.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки товара в течение 45 календарных дней. Поставка товара должна осуществляться в течение октября 2016г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    Производство металлургическое

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бронзовые втулки БрА9Ж4 "

    Кол-во: 76

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    Регион:
    Пермский край
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 14:49
    Дата аукциона:
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