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Номер извещения
ГП609299
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос на поставку бронзовых втулок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
09.09.2016 07:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-72-23
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
a.v.fominyh@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фоминых Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
ООО "УМЗ"
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Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф155*125 h-160 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф100*65 h-100 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф150*120 h-130 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф100*75 h-70 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф90*55 h-220 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф217*175 h-180 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф217*175 h-230 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф255*200 h-260 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф255*200 h-210 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2016 08:00 GMT +315.09.2016 08:0015.09.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609299Дата и время окончания срока приема заявок Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф155*125 h-160 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф100*65 h-100 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф150*120 h-130 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф100*75 h-70 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф90*55 h-220 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф217*175 h-180 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф217*175 h-230 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф255*200 h-260 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф255*200 h-210 ммООО "УМЗ"
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2016 08:0015.09.2016 08:0015.09.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609299Дата и время вскрытия заявок Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф155*125 h-160 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф100*65 h-100 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф150*120 h-130 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф100*75 h-70 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф90*55 h-220 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф217*175 h-180 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф217*175 h-230 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф255*200 h-260 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф255*200 h-210 ммООО "УМЗ"
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.201630.09.2016 14:0030.09.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609299Подведение итогов не позднее Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф155*125 h-160 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф100*65 h-100 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф150*120 h-130 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф100*75 h-70 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф90*55 h-220 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф217*175 h-180 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф217*175 h-230 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф255*200 h-260 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф255*200 h-210 ммООО "УМЗ"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф155*125 h-160 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф100*65 h-100 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф150*120 h-130 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф100*75 h-70 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф90*55 h-220 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф217*175 h-180 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф217*175 h-230 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф255*200 h-260 мм, Втулка бронзовая БрА9Ж4 ф255*200 h-210 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
76 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара осуществляется Поставщиком на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33; Цену необходимо указывать с учетом упаковки, доставки товара на склад покупателя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 76
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