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Номер извещения
31400997855
Уникальный номер закупки
138
Наименование закупки
Расходомер ультразвуковой Portaflow 330 A&B
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2014 13:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 264-78-97
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарипова Лариса Ирековна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Расходомер ультразвуковой Portaflow 330 A&B
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.201429.04.2014 14:0029.04.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31400997855Дата окончания срока рассмотрения заявок Расходомер ультразвуковой Portaflow 330 A&BЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.04.2014 14:0029.04.2014 14:0029.04.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400997855Подведение итогов не позднее Расходомер ультразвуковой Portaflow 330 A&BЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Расходомер ультразвуковой Portaflow 330 A&B
Начальная цена
350 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Аэропорт Кольцово», Склад СМТС, г. Екатеринбург, ул. Стартовая, 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Аэропорт Кольцово
Все закупки и тендеры ПАО Аэропорт Кольцово
Адрес местонахождения
620910, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
3319000
33
Документация лота
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