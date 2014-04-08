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Номер извещения
31400997859
Уникальный номер закупки
133
Наименование закупки
Оборудование для системы видеонаблюдения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2014 13:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 264-78-97
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарипова Лариса Ирековна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оборудование для системы видеонаблюдения
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.201429.04.2014 14:0029.04.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31400997859Дата окончания срока рассмотрения заявок Оборудование для системы видеонаблюденияЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.04.2014 14:0029.04.2014 14:0029.04.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400997859Подведение итогов не позднее Оборудование для системы видеонаблюденияЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование для системы видеонаблюдения
Начальная цена
485 050,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Видеокамера Panasonic WV-SP305 - 9шт.Видеокамера Mobotix MX-Q25M-Sec-D12 - 2 шт.Объектив Tamron M13VG246 - 9 шт. PoE Инжектор Planet POE-1200 - 3 шт. XProtect Enterprise Camera License - 11 шт.Кабель FTP кат.5e - 610 м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Аэропорт Кольцово», Склад СМТС, г. Екатеринбург, ул. Стартовая, 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
32
Документация лота
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