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    Главная / Торги / Оборудование для системы видеонаблюдения

    Оборудование для системы видеонаблюдения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2014 09:0008.04.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31400997859Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование для системы видеонаблюденияЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31400997859

    Уникальный номер закупки

    133

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оборудование для системы видеонаблюдения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2014 13:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Управляющая компания Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Юридический адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    Почтовый адрес

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Контактный телефон

    +7 343 264-78-97

    Факс

    +7 343 345-36-25

    Адрес электронной почты

    zakupki@ar-management.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гарипова Лариса Ирековна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование для системы видеонаблюдения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.04.201429.04.2014 14:0029.04.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31400997859Дата окончания срока рассмотрения заявок Оборудование для системы видеонаблюденияЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    29.04.2014 14:0029.04.2014 14:0029.04.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400997859Подведение итогов не позднее Оборудование для системы видеонаблюденияЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.04.201429.04.2014 14:0029.04.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400997859Подведение итогов не позднее Оборудование для системы видеонаблюденияЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование для системы видеонаблюдения

    Начальная цена

    485 050,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Видеокамера Panasonic WV-SP305 - 9шт.Видеокамера Mobotix MX-Q25M-Sec-D12 - 2 шт.Объектив Tamron M13VG246 - 9 шт. PoE Инжектор Planet POE-1200 - 3 шт. XProtect Enterprise Camera License - 11 шт.Кабель FTP кат.5e - 610 м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО «Аэропорт Кольцово», Склад СМТС, г. Екатеринбург, ул. Стартовая, 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичная форма оплаты.Предоплата 100 %.Предложения по условиям и порядку оплаты рассматриваютсяПоставка 30 календарных дней с момента подписания договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    32

    ПРОИЗВОДСТВО АППАРАТУРЫ ДЛЯ РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СВЯЗИ

    Документация лота

    Документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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