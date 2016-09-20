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    Главная / Торги / Ремонт оконных блоков с частичной закладкой проемов в корпусе № 4

    Ремонт оконных блоков с частичной закладкой проемов в корпусе № 4

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2016 07:0020.09.2016 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604077492Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт оконных блоков с частичной закладкой проемов в корпусе № 4КировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31604077492

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт оконных блоков с частичной закладкой проемов в корпусе № 4

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.09.2016 11:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Тех. задание и проект договора (графический вид)

    Тех. задание и проект договора (электронный вид)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Вятское машиностроительное предприятие АВИТЕК
    Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК

    Юридический адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Почтовый адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Контактный телефон

    +7 8332 74-00-83

    Факс

    +7 8332 58-61-22

    Адрес электронной почты

    info@vmpavitec.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черепанов Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Закупки и тендеры Работы столярные и плотничные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт оконных блоков с частичной закладкой проемов в корпусе № 4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.09.2016 07:00 GMT +320.09.2016 07:0020.09.2016 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604077492Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт оконных блоков с частичной закладкой проемов в корпусе № 4Киров

    Дата и время вскрытия заявок

    20.09.2016 07:0120.09.2016 07:0120.09.2016 07:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604077492Дата и время вскрытия заявок Ремонт оконных блоков с частичной закладкой проемов в корпусе № 4Киров

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.201627.09.2016 17:0027.09.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604077492Подведение итогов не позднее Ремонт оконных блоков с частичной закладкой проемов в корпусе № 4Киров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт оконных блоков с частичной закладкой проемов в корпусе № 4

    Начальная цена

    16 550 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВМП АВИТЕК
    Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК

    Адрес местонахождения

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    43.32.1

    Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт оконных блоков с частичной закладкой проемов в корпусе № 4"

    Кол-во: 1

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