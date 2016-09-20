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Номер извещения
31604077492
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт оконных блоков с частичной закладкой проемов в корпусе № 4
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
08.09.2016 11:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
Почтовый адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
Контактный телефон
+7 8332 74-00-83
Факс
+7 8332 58-61-22
Адрес электронной почты
info@vmpavitec.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черепанов Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Киров
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт оконных блоков с частичной закладкой проемов в корпусе № 4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2016 07:00 GMT +320.09.2016 07:0020.09.2016 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604077492Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт оконных блоков с частичной закладкой проемов в корпусе № 4Киров
Дата и время вскрытия заявок
20.09.2016 07:0120.09.2016 07:0120.09.2016 07:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604077492Дата и время вскрытия заявок Ремонт оконных блоков с частичной закладкой проемов в корпусе № 4Киров
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт оконных блоков с частичной закладкой проемов в корпусе № 4
Начальная цена
16 550 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВМП АВИТЕК
Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК
Адрес местонахождения
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
Отсутствуют
43.32.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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