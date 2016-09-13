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    Главная / Торги / на поставку жидкого противогололедного реагента для обработки ВПП (проводится среди Субъектов малого и среднего предпринимательства)

    на поставку жидкого противогололедного реагента для обработки ВПП (проводится среди Субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2016 12:0013.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604077622Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку Жидкого противогололедного реагента для обработки ВПП141400, Московская область г. Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31604077622

    Уникальный номер закупки

    831

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на поставку жидкого противогололедного реагента для обработки ВПП (проводится среди Субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.09.2016 11:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-35-33

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Зиновьев Андрей Александрович,Zinoviev_aa@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область г. Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку Жидкого противогололедного реагента для обработки ВПП

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604077622Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку Жидкого противогололедного реагента для обработки ВПП141400, Московская область г. Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку Жидкого противогололедного реагента для обработки ВПП

    Начальная цена

    201 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3200 т.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская обл., г. Химки, аэропорт «Шереметьево» тер., Служба аэродромная, склад Дирекции по снабжениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59.5

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка противогололедного реагента"

    Кол-во: 3200

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