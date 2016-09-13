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Номер извещения
31604077622
Уникальный номер закупки
831
Наименование закупки
на поставку жидкого противогололедного реагента для обработки ВПП (проводится среди Субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
08.09.2016 11:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-35-33
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Зиновьев Андрей Александрович,Zinoviev_aa@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г. Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
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Заключение договора на поставку Жидкого противогололедного реагента для обработки ВПП
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604077622Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку Жидкого противогололедного реагента для обработки ВПП141400, Московская область г. Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку Жидкого противогололедного реагента для обработки ВПП
Начальная цена
201 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3200 т.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская обл., г. Химки, аэропорт «Шереметьево» тер., Служба аэродромная, склад Дирекции по снабжениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Отсутствуют
20.59.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3200
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