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    Главная / Торги / Аукцион на право заключения договора на поставку автомобиля Volkswagen Caravelle Trendline

    Аукцион на право заключения договора на поставку автомобиля Volkswagen Caravelle Trendline

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.09.2016 09:3028.09.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604074099Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Volkswagen Caravelle TrendlineМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31604074099

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион на право заключения договора на поставку автомобиля Volkswagen Caravelle Trendline

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.09.2016 13:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Изменения от 09.09.2016

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Юридический адрес

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    Почтовый адрес

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Контактный телефон

    +7 499 940-02-22 доб. 1809

    Факс

    +7 499 940-09-99

    Адрес электронной почты

    tender@gskb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лыско Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16.

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля Volkswagen Caravelle Trendline

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.09.2016 09:30 GMT +328.09.2016 09:3028.09.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604074099Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Volkswagen Caravelle TrendlineМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16.

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.10.2016 23:0003.10.2016 23:0003.10.2016 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31604074099Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автомобиля Volkswagen Caravelle TrendlineМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16.

    Дата и время проведения

    04.10.2016 10:0004.10.2016 10:0004.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31604074099Дата и время проведения Поставка автомобиля Volkswagen Caravelle TrendlineМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16.

    Подведение итогов не позднее

    10.10.2016 10:5510.10.2016 10:5510.10.2016 10:55Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604074099Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля Volkswagen Caravelle TrendlineМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201610.10.2016 10:5510.10.2016 10:55Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604074099Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля Volkswagen Caravelle TrendlineМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля Volkswagen Caravelle Trendline

    Начальная цена

    2 301 050,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с положениями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с положениями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с положениями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО АЛМАЗ
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Адрес местонахождения

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка автомобиля Volkswagen Caravelle Trendline"

    Кол-во: 1

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