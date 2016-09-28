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Номер извещения
31604074099
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аукцион на право заключения договора на поставку автомобиля Volkswagen Caravelle Trendline
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
07.09.2016 13:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Почтовый адрес
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Контактный телефон
+7 499 940-02-22 доб. 1809
Факс
+7 499 940-09-99
Адрес электронной почты
tender@gskb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лыско Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля Volkswagen Caravelle Trendline
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.09.2016 09:30 GMT +328.09.2016 09:3028.09.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604074099Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Volkswagen Caravelle TrendlineМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16.
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.10.2016 23:0003.10.2016 23:0003.10.2016 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31604074099Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автомобиля Volkswagen Caravelle TrendlineМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16.
Дата и время проведения
04.10.2016 10:0004.10.2016 10:0004.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31604074099Дата и время проведения Поставка автомобиля Volkswagen Caravelle TrendlineМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16.
Подведение итогов не позднее
10.10.2016 10:5510.10.2016 10:5510.10.2016 10:55Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604074099Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля Volkswagen Caravelle TrendlineМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля Volkswagen Caravelle Trendline
Начальная цена
2 301 050,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с положениями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с положениями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО АЛМАЗ
Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ
Адрес местонахождения
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Отсутствуют
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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